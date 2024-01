Tényleg gigantikus stratégiai hibát készül elkövetni Izrael? Lehet, hogy ezt most csúnyán benézték az amerikai elemzők

Az ISW elemzései az esetek többségében megbízhatóak, ez azonban nem jelenti azt, hogy soha nem vonnának le elhamarkodott következtetéseket. Valószínűleg ezúttal is ez történt, ugyanis az izraeli helyzettel foglalkozó elemzés legfrissebb állapota már nem vetíti előre a Hamász újbóli megerősödését.

Az IDF még a hét első felében jelentette be, hogy a gázai harcok új szakaszba lépnek, ennek következtében pedig öt dandárt (nagyjából 25 ezer katonát) kivonnak a Gázai övezetből. Az ISW a helyzetet úgy értékelte, hogy a régió északi részén, Gázavárosban állomásozó csapatok meggyengítése középtávon lehetőséget ad a Hamásznak a katonai erő újraépítésére.

A fő problémát a rendelkezésre álló információk hektikus mivolta okozta: a bejelentés időpontjában nem volt egyértelmű az, hogy Jeruzsálem hogyan képzeli el az övezetben folytatott műveletek további alakulását, néhány sajtóorgánumban egyenesen a szárazföldi műveletek leállításáról lehetett olvasni, ilyen esetben pedig teljesen valós problémaként merülhet föl az, hogy a Hamász lassan, de biztosan újraépíti a fegyveres szárnyát.

Key Takeaways: 1/12 Israeli Defense Minister Yoav Gallant reported that Israeli forces in the northern Gaza Strip are completing the current mission as part of their transition to a third phase of operations there. https://t.co/ajBiIBbz3Q