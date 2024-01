Választási lázban ég a világ 2024-ben, 4 milliárd ember sorsa dől el idén

2024 egyértelműen a választások éve lesz: összesen

a Föld lakosságának mintegy fele, 4 milliárd ember fog a szavazóurnákhoz járulni.

Választást tartanak a világ első (India), harmadik (Egyesült Államok) és negyedik (Indonézia) legnépesebb országában, továbbá az Európai Unióban és Oroszországban is.

Lesznek választások, amelyek tisztasága erősen megkérdőjelezhető, és ahol komolyabb meglepetés így nem várható: Vlagyimir Putyin orosz államfő például szinte biztosan folytathatja elnökként vagy miniszterelnökként való, 1999 óta folyamatos országlását. Lesz azonban olyan választás is, melynek kimenetele komoly kihatással lehet az egész világra: az amerikai elnökválasztás, ahol ismét Joe Biden és Donald Trump csaphat össze. Európa jövőjére komoly hatással lehet az európai parlamenti választás, mellyel egy időben Magyarországon önkormányzati választásokat is tartanak.

A Portfolio idén is összegyűjtötte év elején az év legfontosabb választásait, melyekről 2024 folyamán természetesen részletesen beszámolunk majd.

Happy new year! In 2024, Europe will once again go through a number of electionsa rather substantial number, as reflected by our map. ️We are committed to remaining your go-to source of information regarding elections across the entire continent! ️Check out our electoral pic.twitter.com/qp1PqOuMEW