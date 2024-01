Tényleg lelőhetetlen az oroszok szuperrakétája? – Ukrajna szerint nagyon nem

63 Kinzsal rakétát lőttek ki, mióta elkezdődött a teljeskörű invázió, ebből 25-öt megsemmisítettünk. Tavaly tavasszal kaptunk Patriot rendszereket, ezzel együtt azt a képességet, hogy megsemmisítsük a levegőből indított ballisztikus rakétákat

– mondta el Jurij Ihnat.

A Kinzsal azon hat „szuperfegyver” közé tartozik, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök még 2018-ban jelentett be. A Kinzsal a hangsebesség sokszorosára, elvileg akár 12 ezer km/órás sebességre is képes, hatótávolsága több mint 2000 kilométer is lehet. Tu–22M3 bombázókról vagy MiG–31K repülőgépekről indítható, nukleáris robbanófej hordozására is képes.

Oroszország szerint a rakéta „lelőhetetlen”, Ukrajna azonban már többször beszámolt Kinzsal megsemmisítéséről.

Az amerikai Patriot légvédelmi rendszer képes lehet a Kinzsal lelövésére.

Legutóbb a január 2-i orosz légitámadás kapcsán jelentette be Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök, hogy 10-ből 10 Kinzsal rakétát megsemmisítettek.

Címlapkép: Kinzsal rakéta egy kiállított darabja Kijevben. Oleksii Samsonov /Global Images Ukraine via Getty Images