Elmentek Ukrajnába harcolni a szerb önkéntesek, nagyon nem köszönték meg azt, ami várt rájuk

Az orosz haderőben valószínűleg több száz Szerbiából származó önkéntes harcol vagy harcolt, a Wagner csoport egy ideig aktívan toborzott is Belgrádban, amiért komoly diplomáciai botrány robbant ki az orosz-szerb tengelyen. Szerbia lakossága sok szempontból szimpatizál az orosz kultúrával, orosz geopolitikai célokkal, nem meglepő, hogy a lakosság egy kis része úgy érezte, fegyverrel is segíti majd Oroszország Ukrajnával szembeni területszerző háborúját.

Az elmúlt napokban több videó is felkerült a közösségi médiába, melyen az látható, hogy az orosz haderőben harcoló szerb önkéntesek arról panaszkodnak, hogy az oroszok másodrendű emberként bánnak velük és abuzálják őket.

Ezek a szerb származású, egyébként oroszul beszélő katonák azt mondják: azért csatlakoztak az orosz haderőbe, mert a „hagyományos értékeket” akarják védeni és „segíteni akarják az orosz embereket.” Állításuk szerint nem kaptak elég felszerelést az oroszoktól és saját pénzből vásárolták meg katonai felszereléseiket, ami nem baj, mert „a halottaknak nincs szüksége pénzre és ők túl akarnak élni.”

Ugyanakkor meglepetésükre az egység, ahova beosztották őket, „rosszabbul bánik velük, mint a bűnözőkkel”, ezért áthelyezésüket kérik.

Serbian mercenaries, all with traditional values, no drunkies, no crackies, who were beaten and treated worse than convicts by Russian officers from the 119th Brigade. Speaking Russian fluently. pic.twitter.com/psIXRanBPu

Ő pedig Dejan Beric, a háború talán leghíresebb szerb önkéntese, aki 2014 óta harcol az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” oldalán.

Azt állítja: az orosz katonák a háborúhoz frissen csatlakozó szerb önkénteseket gúnyolják, rasszista megjegyzésekkel illetik, „úgy kezelik őket, mint akik lopni és nem mint akik harcolni jöttek.” Állítása szerint volt, akit meg is vertek, illetve alig 2-3 tárral küldik a frontvonalra harcolni a szerb katonákat.

Többen mi, szerb önkéntesek elkezdtünk dolgozni azon, hogy szerbeket is befogadjanak [az orosz hadseregbe]. Ide hívjuk őket, hogy jöjjenek. […] Aztán rosszul bánnak velük. Cigányoknak hívják őket, arról faggatják őket, hogy miért jöttek egyáltalán ide”

– panaszkodik Beric.

Serbian mercenary in the Russian army, Dejan Berić, complains that Russians from the 119th brigade treated other Serbs like cattle, called them gypsies, and beat a number of them. The command of the brigade sent the mercenaries into assaults without ammo and offered to collect pic.twitter.com/xDDTgq06iE