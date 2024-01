Kínai gigaüzlet lökheti Amerika karjaiba a világ legnépesebb országát

Azt egyelőre egyik oldal sem erősítette meg, hogy pontosan hány gépet vásárolhat a Pakisztáni Légierő (PAF), de egyes források szerint az évtized végéig összesen 36 darab FC-31-es érkezhet a muszlim országba. A beszerzés terve bizonyítja, hogy Iszlámábád egyre szorosabb kapcsolatot ápol Pekinggel, amely a katonai kapacitás növelésében is megmutatkozik.

Ez erős jelzés jelent Indiának, amely mind Kínával, mind pedig Pakisztánnal feszült kapcsolatot ápol.

Pakisztán bejelentése stratégiai előnyhöz juttathatja a PAF-ot, emiatt pedig India lépéskényszerbe kerül. Mivel a saját hadiipara jelenleg nem tud hasonló minőségű fejlesztéssel versenyre kelni a kínai technológiával, ezért két opció marad számára az ötödik generációs vadászgépek beszerzéséhez: az oroszokhoz vagy az amerikaiakhoz fordulni.

's Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu announced during a recent induction ceremony that Pakistan is set to acquire the Chinese FC-31 Gyrfalcon fifth-generation fighter, alongside the recently added J-10C Firebird fighters. #Pakistan