Mindenben leverik a kínaiak hamarosan Amerikát? – Itt van 10 komoly veszély, ami mindent boríthat

Az elmúlt évtized egyértelműen Kínáé volt, hatalmas gazdasági fejlődésen ment keresztül az ország, miközben technológiai és katonai szempontból is az Egyesült Államok egyik legfontosabb vetélytársává lépett elő. A fejlődés megkérdőjelezhetetlen – nem véletlenül tekintenek most már Washington után Európában is vetélytársként Pekingre – viszont vannak figyelmeztető jelek, amik arról árulkodnak, hogy akár már jövőre megszakadhat a felívelési ciklus. Felmerül a kérdés, hogy mégis mi lehet annyira nagy kockázat, amely a világ második legnagyobb gazdaságát meg tudja kívülről ingatni. Ezekből sorolunk fel tízet.

Kína impozáns adatokat produkált 2023-ban is, a reál GDP növekedését 5,4 százalékra becsülték előzetesen, amely a világ legtöbb országában kimagaslóan örömteli szám lenne. Az adatokon sokat vitatkoztak a közgazdászok és a statisztikusok idén, viszont az egyértelmű, hogy a korábbi évekhez képest sokkal több vészjósló jelentés érkezett a kínai belpolitikai és gazdasági állapotot illetően, amely arra engedi következtetni a Kína-kutatókat, hogy már közel sincs minden rendben. Ez azonban nem az egyetlen veszély, ami fenyegeti a globális szerepkörre törő ország álmait. Számos külső konfliktus fenyegeti Pekinget; ezek közül összeszedtünk 10 olyan geopolitikai problémát, amely próbára teheti 2024-ben a keleti nagyhatalmat.

(A cikkben a lehetséges veszélyek NEM valószínűségi vagy fontossági sorrendben vannak)

1. Az Egyesült Államok és a Kína közötti rivalizálás

Évek óta slágertéma a két, globális hegemón szerepkörre törő hatalom durvuló viaskodása. Washington régóta egyedül töltötte be a világ vezetőjének pozícióját, ám Kína felemelkedésével ez már sok szempontból megkérdőjelezhető. A Fehér Ház nem is tervezi tétlenül szemlélni, hogy lekörözzék, ezért már évek óta az fókuszban van a pekingi törekvés visszanyomása.

Az ellentétek látványosan az előző amerikai elnök, Donald Trump alatt buktak ki, de lényegesen a demokrata utódja sem változtatott elődje Kína-politikáján. Washington továbbra is a legnagyobb globális kihívójának tartja Kínát, és mindent megtesz, hogy korlátozza Peking nyomulását. Számos területen vannak nézetkülönbségeik, viszont a leglátványosabban a technológiai szektorban zajlanak az összecsapások. A két fél szankciók sorával törekszik a másikat nehezebb helyzetbe hozni.

2024-ben aligha fog ez a trend megváltozni, az Egyesült Államokban választási kampány lesz, ahol a jelöltek egyike sem áll különösebben közel Pekinghez.

A jelenlegi kormány várhatóan további intézkedésekkel igyekszik majd a stabil és erőskezű vezetés képét adni a választópolgároknak. Ez megfelel a közhangulat akaratának is, mivel az amerikaiak többsége egyértelműen veszélyként tekint Pekingre, ez pedig a republikánusok és a demokraták körében is megkérdőjelezhetetlen.

Kína a maga részéről megpróbálhatja kihasználni az Egyesült Államok megosztottságát és stratégiai előnybe kerülni. Az amerikai kampány várhatóan el fogja vonni az apparátus figyelmét, amely lehetőséget biztosít a meglepetésszerű lépésekhez Pekingnek. Az kevésbé valószínű, hogy katonai eszkalációig emelkedik a két nagyhatalom közötti konfliktus, és ehhez más eseményeknek is történniük kell a világban, amelyek a lista további részében szerepelnek. A nagyhatalmak közeledésére viszont 2024-ben nem látszódik reális esély, inkább a szankciós politika további szigorítása tűnik valószínűnek.

2021-ben a koronavírus miatt online meetinget tart egymással Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök. A kép forrása: Sarah Silbiger/UPI/Bloomberg via Getty Images

2. Összecsapások a Tajvani-szorosban

Tajvan 1949 óta forró téma Pekingben, mivel akkor ide menekült a polgárháborúban vereséget szenvedő nacionalista Kuomintang (KMT). A jól védhető sziget azóta „kvázi független országként” működik, amely külön politikai rendszert képvisel, bár a nemzetközi elismertsége igen alacsony, mindössze 13 ország ismeri el hivatalosan a Kínai Köztársaságot. Ez nem jelenti azt, hogy Tajpej teljesen magára maradt, a helyi vezetés számíthat az Egyesült Államok támogatására.

Ez egyáltalán nem véletlen: Tajvan az elmúlt évtizedek következetes gazdaságépítésével mára a világ egyik legfontosabb félvezető-gyártó nagyhatalmává vált. Ezen felül szimplán a sziget elhelyezkedése is van annyira fontos, hogy megérje Washingtonnak támogatni a helyi vezetést.

Tajvan megszerzése problémamentes kijáratot jelentene Pekingnek a Csendes-óceán felé, ez pedig egyszerre ingatná meg Amerika globális vezetői szerepét, illetve jelentene veszélyt a térségi érdekeire.

2024-ben ráadásul elnökválasztást is tartanak Tajpejben, az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen viszonyt tartsanak fenn a jövőben a „keleti szomszéddal”. A most szombati döntés tétje nem kicsi, mivel a szárazföldi Kína által szeparatistának titulált Demokratikus Progresszív Párt és a Pekinggel barátságosabb viszonyt elképzelő KMT jelöltje nagyon kiélezett küzdelmet vív az elnöki székért. A tajvani választásokról a héten bővebb elemzéssel érkezünk a célegyenes előtt, addig itt tudja elolvasni egy korábbi elemzésünket:

3. Az Övezet és Út kezdeményezés államainak biztonsági aggályai

Kína 2013-ban hirdette meg a globális célok eléréséhez a szárazföldi és tengeri útvonalak rendszerét kiépíteni szándékozó projektjét, az Övezet és Út kezdeményezést (Belt and Road Initiative - BRI). Az elképzelés arról szólt, hogy a keleti nagyhatalom különféle útvonalak rendszerével „huzalozná át” a világot. A terv eleinte még csak Délkelet-Ázsiáról, a Közel-Keletről, Európáról és Afrikáról szólt, de a sikeres beruházások hatására lassan kiterjedt Óceániára és Dél-Amerikára is. A BRI tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, amely lehetőséget adott a tanulságok levonására. Ekkor azonban nemcsak a sikerek, hanem az első problémák is kiütköztek. Erről bővebben itt olvashat:

Az „áthuzalozás” sikeresen működött, viszont egyben azt is jelentette, hogy Kínának olyan területek is elengedhetetlenül fontossá váltak, amelytől korábban egyáltalán nem függött. Emiatt Peking számára alapvető fontosságúvá vált a béke és a saját érdekeik védelme az instabil, feltörekvő országokban is. Afrikában tavaly is számos lázongás, puccs zajlott le, amely megmutatta, hogy a fokozatos fejlődés ellenére még mindig biztonsági kihívásokat jelent.

Ezeket egyelőre Kína nem képes egyedül elhárítani, így csak reménykedhet abban, hogy a térség nyugodt marad, amely biztosítja a kínai cégek nyomulását a kontinensen.

4. Nukleáris válság kialakulása a Távol-Keleten

A Koreai-félszigeten meglévő feszültség egyáltalán nem új, vagy váratlan esemény. Észak és Dél szembenállása egészen a második világháborúig vezethető vissza, azóta csak kevés előrelépés történt a két Korea közötti viszonyban. Ez ráadásul nem statikus állapot, időről-időre változik a politikai helyzet függvényében. Az elmúlt időszakban éppen a negatív irányba lengett ki az inga, Phenjan és Szöul ismét egyre durvább fenyegetéseket küldözget egymásnak.

Ráadásul Észak-Korea lassan egy évtizede nukleáris csapásmérő képességgel is rendelkezik, ehhez pedig folyamatosan egyre korszerűbb ballisztikus rakétákat igyekeznek fejleszteni.

Kína számára egy esetleges fegyveres összecsapás egyáltalán nem jönne jól. Hiába számít szövetségesének az északi rezsim, Pekingben nagyon szeretnék, hogy közvetlenül a határai mellett egy atomháborús fenyegetéssel kelljen szembenézni. Ennek okai világosak: számos kereskedelmi útvonal kerülne veszélybe, a globális világgazdaság is megrendülne, illetve az sem biztos, hogy a keleti nagyhatalom ki tudna maradni egy ilyen konfliktusból.

Észak-Korea mutatja be az egyik atomtöltet-szállító járművét egy katonai parádén 2016-ban. A kép forrása: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

5. Az EU távolodása

Az Európai Unió hozzáállása sokáig lekövette Kínával kapcsolatban Washingtont, hatalmas kereskedelmi partnerként gondoltak a feltörekvő hatalomra. Brüsszel még az amerikai politika megváltozását követően is sokáig kitartott álláspontja mellett, ám az utóbbi években egyre határozottabban foglalnak állást az óvatosság mellett.

Mind a vezető európai hatalmak, mind pedig az EU is egyre inkább riválisként és potenciális fenyegetésként tekint Peking terjeszkedésére, ami egyre jobban aláássa a kapcsolatot.

A romló diplomáciai viszonyt jól mutatja, hogy Olaszország bejelentette távozását a BRI-ből is.

2024-ben nem mutatkozik esély a változásra. A kontinensen európai parlamenti választásokat fognak tartani, emiatt várhatóan a belső politikai vitákra kerül a hangsúly. Ez egyben lehetőséget is jelent Kínának, hogy visszaerősítse a korábbi pozícióit. Az EU vezető szervei a politikai stabilizálódást követően viszont szinte biztosan visszatérnek a távolságtartó politikájukhoz, bár vannak hangok, akik ezzel nem értenek egyet.

6. Az orosz-ukrán háború eszkalációja

2022 februárjában Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, annak reményében, hogy „három nap alatt elfoglalják Kijevet”. Ez nem jött össze, mégpedig olyannyira, hogy 2024 elején – majdnem két évvel a „különleges katonai hadművelet” kezdete után állóháború látszik kialakulni. Kijev mellett felsorakozott a Nyugat, az állandó pénzügyi és katonai támogatás segített elkerülni az ország összeomlását, a másik oldalon Moszkvának csak pár szövetségese maradt. Ez nem jelenti viszont azt, hogy az oroszok vereséget szenvedtek volna, sőt az elmúlt hetekben a nyugati segítség körül is egyre több a kérdőjel.

Közben Oroszország megtalálta a kiskapukat, amellyel meg tudja kerülni az Egyesült Államok és az EU szankcióit.

Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkoznak a BRI-csúcson 2023 októberében Pekingben. A kép forrása: Kyodo News via Getty Images

Ebben nagy segítségére van Kína is, bár Peking hivatalosan nem foglalt állást egyik fél mellett sem, a színfalak mögött a kettős felhasználású technológia eljuttatásában – minimum – közvetetten jelen van. A háború jövőbeni eldurvulása számos szempontból jelent veszély a keleti nagyhatalomra. Egyrészt a keleti-nyugati kereskedelmi útvonalakat veszélybe sodorhatja, ami érzékeny pontja a kínai politikának. Másrészt azzal fenyeget egy kiszélesedő háború, hogy Kína kénytelen lesz valaki mellett / ellen állást foglalni, ezzel potenciálisan szembe kell fordulnia szövetségesével, Moszkvával. Azonban egy túlzottan megerősödő Oroszország szintén nem Peking malmára hajtaná a vizet, számára a jelenlegi alá-fölérendeltségi viszony tökéletesen megfelelő. A háború állásával kapcsolatos várakozásokról itt olvashat bővebben:

7. A közel-keleti nyugtalanság kiterjedése

Az Izrael és a Hamász között kirobbanó háború újra megmutatta, hogy érdemes óvatosan kezelni a régiót. A közel-keleti viszonyok közel sem stabilak, egyetlen váratlan esemény is meg tudja borítani az addigi tendenciákat. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy a konfliktus nem fog elharapódzni, azért ezzel kapcsolatban még most is vannak kérdőjelek. Jól mutatja ezt a jemeni húszik esete, akik 2023 végétől egyre gyakrabban támadtak kereskedőhajókra a stratégiai fontosságú Báb el-Mandeb tengerszorosban. Ez az útvonal Kínának is nagyon fontos, ezért komoly károk érhetik Peking bevételeit. Emellett a keleti nagyhatalom nagyban támaszkodik a térség erőforrásaira, innen szerzi be a kőolaj és a földgáz jelentős részét.

Ezzel el is érkeztünk a térséggel kapcsolatos instabilitás második kínai dilemmájához: az olaj árának hirtelen változása aggodalmakra ad okot. Kína hiába a világ egyik legnagyobb kőolaj- és földgáz kitermelő országa, az energiaszükségletek gyorsabban emelkedtek, mint ahogy azt a szénhidrogén-bányászat követni tudta volna.

Peking a 90-es évek óta importra szorul az említett energiahordozókból, ami árérzékennyé teszi a kínai gazdaságot.

Jelenleg a legtöbb elemzőcég nem jósol drámai változást az olajárban a következő évre, a legtöbb várakozás 80 és 90 dollár közé tippeli a Brent olaj árát jövőre, amely Pekingnek is megfelelő. A problémát azok a forgatókönyvek jelentik, amikor akár egy drámai külső hatás miatt drasztikusan eltérnek a várakozásoktól. Ezekben pedig egy kiszélesedő konfliktus pedig nagy hatást gyakorolhatna.

8. Visszatér a koronavírus, vagy egy másik, hasonló pandémia rázza meg a világot

A 2019 végén éppen a kínai Vuhanból útjára induló vírus 2020-ban globális fennakadásokat okozott, és még mindig nem tűnt el a világból. Azóta minden év végén a veszélyeket felsoroló lista előkelő helyén van a hasonló lezárásokat okozó vírus elterjedése a világon, amely minden vezetés rémálmát jelentené. A kutatók szerint a vírus most is mutálódik, ezért az újabb variánsok megjelenésére kell felkészülni a világban. Az oltóanyagok kifejlesztése, az átoltottság, illetve a különböző alfajok egyelőre nem veszélyeztetik a világot oly mértékben, mint az elmúlt években. Ennek ellenére a veszély egyértelműen a világgal maradt.

Kína a koronavírusnál már megmutatta, hogy az erősen központosított irányítás miért lehet előnyös, illetve hátrányos a hasonló helyzetben. A Covid-19 szétterjedését követően nagyon szigorú korlátozásokat vezettek be az országban, amelyet vasakarattal tartattak be a lakossággal. Az éveken keresztül fenntartott intézkedések viszont kiváltották a lakosság ellenállását, ami viszont a rendszer rugalmatlanságát mutatta: Peking nem tudott lépcsőzetesen lazítani, ami a járvány elszabadulásához vezetett.

Félő, hogy egy újra berobbanó járvány esetén hasonló intézkedésekre kényszerülne számos ország, ráadásul Kínának a globális kereskedelem miatt is fájhatna a feje.

9. A mianmari polgárháború elharapódzása

A délkelet-ázsiai országban 2021-ben a hadsereg puccsal átvette a vezetést, azóta egyre súlyosabb harcok dúlnak az ország területén. A számos – etnikai és politikai alapon szerveződő – fegyveres ellenálló csoport összefogott, hogy együttes erővel lépjenek fel a katonai junta ellen. Kezdetekben főleg a hegyvidéki, nehezen járható terepen értek el sikereket a felkelők, a helyzet azonban egyre rosszabbra fordul Najpjidó szempontjából.

2023 második felében súlyos stratégiai sikereket értek el a felkelők, ez pedig már a teljes összeomlással fenyegeti Mianmart:

Kína szempontjából ez több szempontból is komoly veszélyeket tartogat. Egyrészt Mianmar erős szövetséget ápol Pekinggel, ami veszélybe kerülne az összeomlással. Ennél is fontosabb problémát okoz, hogy az Indiai-óceánt és a kínai szárazföldi területet az országon keresztül kötnék össze stratégiailag fontos infrastrukturális elemekkel, így például csővezetékkel, vagy autóúttal. Peking ezzel jelentős költséget tud megtakarítani, hiszen nem kell a teljes Indokínai-félszigetet megkerülni az energiahordozók szállításakor, vagy az árucikkeknél. Az sincs éppen a kínai vezetés kedvére, hogy a határon zajló összecsapások során néha a keleti nagyhatalom területét is támadás éri.

Az elmúlt hetek éppen az eszkaláció irányába mutattak, ezért nem várható, hogy 2024-ben komoly változás álljon be. A reguláris hadsereg a belső kulcsterületeket egyelőre képesek tartani, de közben a felkelők egyre nagyobb fegyverarzenált szereznek meg és a katonai juntában egyre több hír szól a dezertálásokról. Peking számára ez egy szerencsétlen körülmény, hiszen a legrosszabb, ami történhet délnyugati szomszédjánál, az pont a harcok elhúzódása. Ezzel ugyanis évekre búcsút inthet a BRI egyik legfontosabb ágának.

10. India ébredése

Kínának az elmúlt években szembesülnie kellett azzal, hogy a több ezer éves múltra visszatekintő rivalizálás kiújulni látszik a szomszédos Indiával. A világ két legnépesebb országa leginkább a hegyvidéki határvidékek hovatartozásán vitatkozik, amelyek 2020-ban újra összecsapásokig vezetett.

A konfliktus némileg nyugvópontra jutott 2023-ban, viszont közel sem biztos, hogy ez a jövőben Nem fog megváltozni.

Főleg azért, mert ameddig Peking egyre nyilvánvalóbb problémákkal küzd a saját gazdaságát illetően, addig Újdelhi egyre inkább arra törekszik, hogy Kína útjába eredjen, és beérje mutatókban keleti riválisát.

Indiai infrastrukturális fejlesztések a hegyvidéki régióban, amely a haderő gyorsabb mobilizálását is lehetővé teszik. A kép forrása: Sumit Dayal/Bloomberg via Getty Images

Egyvalamiben már sikerült: 2023 tavaszán elismerten India lett a világ legnépesebb országa. Más mutatókban egyelőre nincs miért aggódnia Pekingnek, mivel a hindu hatalom egyelőre még nagyon el van maradva tőle. Viszont a trend is világos, nagy ütemben fejlődik India, ezért már tanulmányok sora foglalkozik a kérdéssel: mikor veszi át Kína helyét a világ legnépesebb országa? Egyelőre ezt még minden előrejelzés nagyon távolinak jelöli, viszont addig is marad a határmenti rivalizálás: ez vélhetően jövőre sem fog megoldódni, cserébe folyamatosan harcokkal fenyegeti a feleket.

Arra egyelőre nem mutatkozik reális esély, hogy négy év után újra katonai összecsapásokig fajul a helyzet a Himalájában, viszont India egyre hangsúlyosabb fejlesztései azt mutatják: ők nem fognak visszakozni.

Nem lesz nyugodt éve a pekingi vezetésnek idén sem, várhatóan tovább fognak szaporodni azok a cikkek is, amelyek azt találgatják, hogy pontosan milyen gazdasági állapotban van Kína. Ameddig viszont csak erről van szó, addig nyugodtak maradhatnak az ország vezetői, mivel

nehéz megjósolni, hogy mi történne akkor, ha egyszerre több – ráadásul külső – kihívással kellene szembenéznie Hszi Csin-pingnek.

