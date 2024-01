Retteg Brüsszel Trump visszatérésétől: állítólag veszélyben a NATO, teljesen összeomolhat a katonai szövetség

Breton tegnap számolt be az említett 2020-as, davosi zártajtós megbeszélés részleteiről az Európai Parlament előtt: azt állítja, Donald Trump akkori amerikai elnök – akinek jelenleg jó esélye van visszatérni az Egyesült Államok élére – keményen kritizálta Európát és Amerika NATO-ból való kilépését helyezte kilátásba.

Meg kell értenetek, hogy ha Európát megtámadják, soha nem fogunk segíteni nektek és támogatni titeket. Egyébként a NATO meghalt és ki fogunk lépni”

– mondta ezt állítólag Donald Trump amerikai elnök Thierry Breton szerint, majd hozzátette: Németország 400 millió dollárral tartozik Amerikának, mert „nem fizetett, amikor kellett volna.” Az utóbbi megállapítást állítólag Ursula von der Leyennek szegezte, aki korábban Németország védelmi minisztere volt.

Breton – aki régóta lobbizik az európai hadiipar és haderő fejlesztéséért – hozzátette a sztorihoz: az EU-nak drasztikusan növelnie kell saját védelmi képességét, hogy „felkészüljünk arra, ha ez az eshetőség megtörténik”.

Az Egyesült Államokban egyébként választási év van, a Politico úgy fogalmaz, hogy „Brüsszelt átjárja a félelem” amiatt, hogy Donald Trump visszatérhet a Fehér Házba. Valószínűleg nem véletlen, hogy épp most jutott eszébe Bretonnak ez a több mint három évvel ezelőtti történet.

Trump egyébként többször is nyilvánosan kritizálta az európai országokat, mivel nem teljesítik a NATO által elvárt 2%-os GDP-arányos védelmi kiadási előírást és túlságosan támaszkodnak Amerika védernyőjére. Érdemes azt is megjegyezni: nem ez az első olyan cikk, amely arról szól, hogy zárt ajtók mögött Trump a NATO elhagyásáról beszélt.

Ugyanakkor kérdés, hogy ha valóban van is ilyen szándéka, mennyire tudná az elnök egy emberként elhagyni a katonai szövetséget. Nagyon valószínű, hogy ahogy Ukrajna támogatásának ügyében, úgy egy esetleges, NATO-tagságot érintő kérdésben is megkötné a Kongresszus az elnök kezét. A NATO-ban valóban erős túlsúlyban van az Egyesült Államok katonai ereje, de akárhogy is nézzük, finoman szólva sem áll Amerika geopolitikai érdekében, hogy orosz és / vagy kínai gyarmat legyen Európából, ezzel pedig valószínűleg az amerikai politikai elit is pontosan tisztában van.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images