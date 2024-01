A harmadik világháborúról beszélt a NATO-tábornok, hatalmas összeg ütheti az ukránok markát – Ukrajnai háborús híreink kedden

Ben Hodges nyugalmazott amerikai tábornokok is reagált a Bild által nemrég kiszivárogtatott dokumentumra, melyben az írják, hogy Ukrajna idén nyáron eleshet, Oroszország pedig háborút indíthat Európa ellen - tudósított a Daily Mail . A napokban tartják a svájci Davosban a világ elit éves találkozóját, ahol az ukrajnai háború eseményeiről is tárgyalnak egymással a felek. Ismét szóba került Ukrajna támogatása a zárolt orosz vagyonok felszabadításával – számolt be a The Moscow Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.