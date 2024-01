Kellemetlen helyzetben kapták el az oroszok az amerikai páncélost – Gyakorlatilag atomjaira robbant az M1224-es

Az ukrajnai háborúban mindkét félnek komoly gondot okoznak az aknák, ezért egy-egy komolyabb aknamentesítő eszköz igazi kincset ér a harcoló alakulatoknak. Az alábbi, M1224 MaxxPro egy M58-as aknamentesítő robbanószert szállított volna a frontvonalra, de orosz támadás érte.

A járművet két orosz drón is befogta: az egyik felderítette annak pontos helyzetét, a másik pedig rádobott egy aknát az aknamentesítő robbanószerekre. Az M58-as és a MaxxPro is darabokra robbant.

Russian drone-dropped grenade hits trailer with M58 Mine Clearing Line Charge. The 2.2 tons explosives blast rips the towing MaxxPro apart.Luckily, Ukrainian soldiers likely abandoned the stuck vehicle before the hit. Alleged location: free Kherson oblast. pic.twitter.com/Xz4FMI63jh