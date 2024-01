Moszkva alattomos eszközt vetett be az új NATO-tagországban, nő a feszültség a határon

A finn biztonsági és hírszerző szolgálat riasztást adott ki, mert Oroszország megpróbálja kémeknek beszervezni a Finnországba érkező menedékkérőket. A jelentések szerint Moszkva akkor kezdett a hibrid akcióba, amikor megnőtt a Finnország és Oroszország keleti határán átkelő menedékkérők száma. Az elmúlt hónapokban több mint ezer embert fogadtak be, így komoly veszélyben lehet a finn belbiztonság.

A finn biztonsági és hírszerző szolgálat nyilvánosságra hozta, hogy Oroszország aktívan próbál néhány menedékkérőt besúgóként alkalmazni, hogy információkat gyűjtsenek Moszkva számára. Az ország hatóságai szerint több ezren várakoznak Oroszországba, hogy belépjenek a keleti határon, így sok lehet közöttük a beszervezett kém, ráadásul már így is ezernyi menedékkérőt fogadtak be – számolt be az Euractiv.

Az orosz toborzási módszerek között szerepel a nyomásgyakorlás, az együttműködésnek az ország elhagyásának feltételeihez kötése vagy pénzügyi ösztönzők felajánlása. Bár a hírszerző ügynökség hangsúlyozta, hogy a jelenség nem terjedt el széles körben, ez egy újabb réteggel bonyolítja a jelenlegi határhelyzetet. Augusztus óta több mint 1300 nem uniós állampolgár – elsősorban Szíriából, Szomáliából, Jemenből és Irakból érkező személy – lépett be Finnországba az orosz határon keresztül.

A beáramlás kihívást jelent a hatóságok számára a belső biztonságra veszélyt jelentő személyek azonosításában, mivel sokan szabálytalanul léptek be Finnországba a keleti határon keresztül. A finn biztonsági és hírszerző szolgálat figyelmeztetése rávilágít a határon kialakuló dinamikára és az Oroszország által a menedékkérők hírszerzési célú felhasználására tett állítólagos erőfeszítések tágabb értelemben vett következményeire.

Az ilyen finnországi orosz műveletek a NATO-ra is veszélyt jelentenek már: tavaly áprilisban az Oroszországgal szomszédos ország hivatalosan is a katonai szövetség tagja lett. Finnország eközben megerősítette a határai védelmét, hogy azonosítsák az illegális úton belépő menedékkérőket.

Címlapkép: Határátkelőhely a finn-orosz határon folyó építési munkálatok közben a finnországi Imatrában 2023. április 14-én. A fotó forrása: Jakob Johannsen/Anadolu Agency via Getty Images