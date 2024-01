Drónok indultak meg Oroszország két legnagyobb városa ellen

A Telegramon közzétett miniszteri nyilatkozat szerint az incidensek moszkvai idő szerint 1.30-kor (magyar idő szerint szerda éjjel 23.30-kor) történtek.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon azt írta, hogy a légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó drónt. A roncsok lezuhantak a földre, de állítása szerint kár vagy személyi sérülés nem történt.

Moscow region, Russia It's loud tonight. Very loud. Residents of Podolsk reported explosion sounds. The Mayor of the region Sobyanin reported that tonight air defense forces in the urban district of Podolsk repelled an attack by a drone flying towards Moscow. Footage pic.twitter.com/zuZ9cmYMng