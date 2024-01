Ez már tényleg nem játék: Tomahawk-rakétákát lőtt ki Amerika – 14 célpontot ért támadás

Az Egyesült Államok most már napok óta támadja Jemen húszik által ellenőrzött területeit: ennek az oka, hogy az iszlamista szervezet tavaly november óta tűz alatt tartja a nemzetközi kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Vörös-tenger hajózási útvonalait.

Tegnap éjjel, ma hajnalban újabb támadás történt: az Egyesült Államok haditengerészete Tomahawk-rakétákat lőtt ki 14 jemeni célpontra. Az amerikai középső parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint rakétakilövő állásokat céloztak, ahonnan a húszik újabb támadást készültek indítani a Vörös-tenger hajóforgalma ellen.

| Approximately half an hour ago heavy US-UK airstrikes in Yemens Hudaydah, Saada, and Dhamar took place. According to a Yemeni military source, the US-UK aggression against Yemen aims to break the israeli naval blockade. However, Yemen will continue to target ships pic.twitter.com/BFNWsqFJic