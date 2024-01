Fehér Ház: drasztikusan megváltozott az észak-koreai fenyegetettség

A Fehér Ház szerint drasztikusan megváltozott az észak-koreai fenyegetettség azzal, hogy Phenjan katonai együttműködésbe kezdett Oroszországgal.

A washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjánál (Center for Strategic and International Studies – CSIS) nemrégiben tartott beszédében Pranay Vaddi, a Fehér Ház fegyverzetellenőrzésért felelős vezető igazgatója kiemelte az egyre súlyosbodó biztonsági problémát. Vaddi kiemelte az Oroszország és Észak-Korea közötti "példátlan" katonai együttműködést, hangsúlyozva, hogy ilyen partnerségre korábban még nem volt példa.

Vaddi rámutatott, hogy miközben a figyelem középpontjában az áll, hogy Észak-Korea segítséget nyújt Oroszországnak az Ukrajnával való konfliktusában, ugyanilyen fontos figyelembe venni a lehetséges kölcsönös előnyöket. Kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy ez a szövetség hogyan erősítheti Észak-Korea katonai képességeit, és milyen következményekkel járhat az USA ázsiai védelmi stratégiáira nézve.

A főigazgató úgy vélte, hogy az Észak-Korea által a térségben jelentett fenyegetés jellege "drasztikusan átalakulhat" a következő évtizedben a kibontakozó együttműködésnek köszönhetően.

E fejleményekre reagálva Vaddi biztosította, hogy az Egyesült Államok továbbra is erősíteni fogja "kiterjesztett elrettentő erejét" Dél-Korea mellett. Ez a kifejezés arra az elkötelezettségre utal, hogy Amerika "nukleáris ernyője" alatt védi szövetségeseit.

Oroszország nemrég jelentette be, hogy szándékában áll kiterjeszteni az Észak-Koreával való kapcsolatokat különböző ágazatokra, beleértve az "érzékenynek" minősített ágazatokat is. Ez a nyilatkozat Ri Yong Ho észak-koreai külügyminiszter és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját követte a Kremlben. Putyin meghívást is kapott, hogy látogasson el Észak-Koreába.

