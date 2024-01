Megszavazták: könnyebb lesz német állampolgársághoz jutni

A német állampolgárság megszerzésének eddig egyik feltétele volt, hogy az illető legalább nyolc évig éljen Németország területén.

Az új törvény ezt már öt évtől lehetővé teszi, sőt „különleges integrációs teljesítmények” után akár már három évtől.

Ilyen lehet például a jó iskolai vagy munkahelyi teljesítmény, illetve a tevékeny állampolgári részvétel.

Külföldi állampolgárságú szülők gyermeke ezek után akkor kaphat német állampolgárságot, ha az egyik szülő már öt éve Németországban él.

Korábban ehhez nyolc év volt szükséges.

Szintén újítás, hogy akik másik állampolgárságuk mellé német útlevelet is szereznek, a jövőben megtarthatják eredeti állampolgárságukat is. (Uniós állampolgárok korábban is lehettek kettős állampolgárok Németországban.)

Az új állampolgársági törvényt a kormánykoalíció három pártjának – SPD, Zöldek, FDP – képviselői szavazták meg. A két legnagyobb ellenzéki erő, a konzervatív CDU/CSU és a szélsőjobboldali AfD nemmel szavazott. A CDU vezérszónoka szerint az állampolgárság öt vagy három év utáni megadása „túl gyors”.

Címlapkép forrása: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images