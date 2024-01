Feladták az ukránok Krohmalnét, orosz ellenőrzés alá került a település

A minisztérium más információval nem szolgált.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet már szombati jelentésében azt írta, hogy aznapi geolokalizált felvételek szerint az orosz erők bevették a Szvatovétól 20 kilométerre fekvő települést.

Az ISW orosz katonai bloggerekre hivatkozva azt is megjegyezte, hogy

az ukrán csapatok feladták a Krohmalne közelében lévő állásaikat.

Volidimir Fitio, az ukrán szárazföldi erők szóvivője elismerte a település elvesztését, de szerinte az nem bír stratégiai jelentőséggel, és mindössze öt ház áll benne. Az AFP szerint az orosz invázió előtt 45 ember lakta a falut.

Harkiv megye nem tartozik azon négy megye közé, amelyet Oroszország törvénytelenül annektált, ennek ellenére itt is folyamatosak a harci cselekmények.

