Belengette Németország második legnépszerűbb pártjának vezetője: népszavazást tartanának az EU-ból való kilépésről

Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke a Financial Times-nak azt mondta, hatalomra kerülésük esetén népszavazást tartanának Németország EU-s tagságáról a Brexit-referendum mintájára.

Németország számára modell, hogy lehet ilyen szuverén döntést hozni

– jelentette ki Weidel, az Egyesült Királyság Unióból való kilépését „abszolút helyesnek” nevezve.

A szélsőjobboldali, EU-szkeptikus és bevándorlásellenes AfD jelenleg a második legnépszerűbb párt Németországban, csak az ellenzék vezető ereje, a konzervatív CDU/CSU előzi meg. A volt NDK néhány tartományában már az első helyen áll a felmérésekben.

Weidel azt mondta, kormányra kerülésük esetén az EU reformját kezdeményeznék, megszüntetnék „demokratikus deficitet”, például a „senki által nem választott” Európai Bizottság jogainak megkurtításával.

A társelnök szerint azonban ha nem lehetséges a reform, ha nem tudják visszaállítani a tagállamok szuverenitását, a népnek kell döntenie.

Akkor lehet egy népszavazás a Dexitről, az EU-ból való német kilépésről

– mondta Weidel.

Az AfD és társelnöke az utóbbi hetekben azzal került be a hírekbe, hogy novemberben szélsőjobboldali csoportok titkos találkozót tartottak, amelyen Weidel személyes tanácsadója is részt vett. A találkozón egy osztrák identitárius egy „remigrációs” tervet vázolt fel, mely szerint az asszimilálódni nem tudó bevándorlókat ki kellene toloncolni Németországból, akkor is, ha német állampolgársággal rendelkeznek. A találkozó nyilvánosságra kerülése után Weidel menesztette tanácsadóját.

Szombaton és vasárnap több tízezres tüntetések voltak német városokban az AfD ellen.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 21. Negyedmillió ember vonult ki a német utcákra szombaton, és ez még csak a kezdet

Az AfD-t a többi német párt karanténban tartja, így egyelőre valószínűtlen, hogy kormányra kerüljön akár tartományi, akár szövetségi szinten. A Financial Times-nak maga Weidel azt mondta, „2029 előtt” pártja nem fog hatalomra kerülni. Hozzátette ugyanakkor, az AfD kormányra kerülése „elkerülhetetlen”, elsőként pedig a CDU/CSU fogja feladni a párttal szembeni bojkottot.

Az AfD-ről és a titkos találkozóról ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images