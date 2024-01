A frontvonalaktól több száz kilométere mozgolódik az orosz légvédelem - Hát itt meg mi történik?

Friss videó jelent meg az X-en (korábban Twitter), melyen egy orosz Sz-300-as légvédelmi rendszer látható, valahol Szentpétervár környékén.

Russian forces are increasingly deploying air defense systems in the Leningrad Region. This S-300 was recorded by locals in that region. This comes following the drone strikes against the Ust-Luga terminal.Source: https://t.co/dGzjvu4BP1