Csúcsmodern amerikai lopakodó bombázó gyártása kezdődik – Jön a B-21 Raider

William LaPlante, az amerikai védelmi minisztérium beszerzésekért és fenntartásért felelős államtitkára hétfőn este jelentette be, hogy engedélyezte a B-21 „Raider” lopakodó bombázók gyártását. Az elmondások alapján a döntés azután született meg, hogy a prototípust tesztelték korábban, amelyen a jármű meggyőző eredményeket produkált.

Northrop is probably not going to make much money out of this fixed price LRIP phase. But a 2023/early 2024 award means that we will begin seeing these aircraft head out to units in a couple of years in keeping with the #B21