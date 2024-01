Durvulhat a belháború Ukrajnában: Zelenszkij megszabadulna a fő riválisától

Az elmúlt hónapokban egyre több hír érkezett az ukrán kormány környékéről, amely azt állította, hogy az elnök egyre rosszabb kapcsolatot ápol a haderő vezérkari főnökével. Az utóbbi időben a felek között látható közeledés nem történt, amely táptalajt adott a további híreszteléseknek. Mivel az utóbbi hetekben az ukrán csapatok több területen is visszavonulni kényszerültek, ezért az a hír járja, hogy egy esetleges avgyijivkai ukrán vereség miatt Zaluzsnijnak távoznia kell.

A hírek szerint Kirilo Budanov, az ukrán hírszerzés jelenlegi vezetője lesz Zaluzsnij utódja.

A Zelenszkij és Zalusznij közötti vitáról a nyári ukrán offenzíva sikertelenségét követően kezdtek el jönni az újabb hírek. Ehhez társult az is, hogy az ukrán elnök népszerűsége csökkenni kezdett az országban. Az elmúlt hetekben ráadásul a nyugati partnerek egyre kevesebb fegyvert és lőszert küldtek az oroszok elleni küzdelemhez, ami egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorta az ukrán katonákat. Ezt kihasználva Oroszország fokozta a nyomást a frontvonal több pontján, emiatt kisebb területi nyereségeket is elértek. Ha a jelenlegi helyzetben nem áll be jelentős változás, akkor akár nagyobb ukrán területeket is képes lehet Moszkva elfoglalni a jövőben. Ez pedig ürügyként szolgálhat Zelenszkijnek arra, hogy leváltsa Zaluzsnijt.

A cikkben olyan meredek állítások is elhangzanak, amelyek szerint Ukrajnának akár Kijev kiürítésére is fel kell készülnie, mert a jövőben elérhetnek eddig az orosz csapatok. Ez a feltételezés azonban a mostani, frontvonalon látható események ismeretében még talán egy kicsit túlzásnak tűnik. Bár valóban lassan területi nyereségeket érnek el az oroszok, az ukrán főváros még több száz kilométeres távolságban van a jelenlegi helyzetüktől.

Ettől függetlenül a lehetséges személycsere nem kizárhatatlan, hiszen még az ukrán források is feszültségekről számoltak be az ország felső vezetésében.

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images