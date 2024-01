Újabb sufniszörnyeteg gördült elő az orosz depókból, de a fegyvernemet megint nem sikerült eltalálni

Az X-en (korábban Twitter) megjelent, valószínűleg a Telegramról átvándorolt videón két orosz T-80-as harckocsi látható, melyek tornyát eltávolították, helyére pedig egy első ránézésre furcsa fegyvert helyeztek.

Russian experiments, RBU-6000 anti-submarine rocket launchers installed on the chassis of T-80. Previously some of these were seen on MT-LBs. https://t.co/ybxdml2NVx