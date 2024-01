Lezuhant az orosz légierő Iljusin Il-76-osa: súlyos veszteségekről számoltak be

Először az orosz Telegram csatornákon kezdett el terjedni egy felvétel, amelyen szerint lezuhant egy orosz csapatszállító repülőgép. A videón már csak az látható, ahogy a jármű egyre lejjebb ereszkedik, miközben láthatóan lángolva halad, majd nem sokkal ezután egy hatalmas robbanással földet ér:

Russian Telegram channels report that a Russian Il-76 airlifter crashed in Belgorod region.Upd. According to some reports of Russian media, all 63 people on board died. pic.twitter.com/igadBA2f4R