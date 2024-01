Van egy terület, ahol hatalmas előnye van az ukránoknak – Ezzel komolyan odacsaphatnak Moszkvának

Az ukránok által bejelentett FURY-projekt (First Ukrainian Robotic Navy) merész elképzeléssel jelentkezik: a fejlett nyugati víz alatti drónok integrálása a harcászatba, ami

lehetővé teszi, hogy az ukrán tengeralattjárók célba vegyék az orosz hadihajókat a Fekete-tengeren.

Korábban Ukrajna a pilóta nélküli felszíni hajók (USV-k) bevetésével hatékonyan korlátozta Oroszország fekete-tengeri flottájának mozgását, valamint állandó fenyegetést jelentettek ezek az eszközök az orosz hadiflottára. Olekszij Nejizspapa ukrán ellentengernagy azonban egy január 11-i interjúban jelezte:

A 2022-ben és 2023-ban kidolgozott trükkjeink és taktikáink egy része 2024-ben már nem fog működni. Ezért taktikát kell változtatni.

Az USV-k kezdetben azért voltak sikeresek, mert Oroszország elbizakodott volt, és nem fejlesztett ki megfelelő védelmet. Ezt a hiányosságot azonban elkezdték pótolni, az utóbbi időben az orosz flotta felzárkózott a védekezés terén.

Újabban azonban a víz alatti támadásokra is elkezdtek koncentrálni az ukrán flottánál.

Az pilóta nélküli víz alatti járművek (AUV) ígéretes lehetőséget jelentenek a taktikai fölény fenntartására. A FURY-projekt lényeges eleme, hogy nem egy teljesen új drónt fejlesztenek ki, hanem inkább a nyugati gyártókkal működik együtt. A lépés célja, hogy a ezzel ne a nulláról kelljen kezdeni a fejlesztéseket, valamint az információkat is azonnal meg tudják osztani a partnerekkel. Az AUV-ok bevetései számos előnnyel kecsegtetnek: meglepetésszerű támadási képesség, a lopakodó képesség és a fokozott túlélőképesség a felszíni társaikhoz képest. Bár az USV-knél potenciálisan költségesebbek, újrafelhasználhatóságuk miatt idővel gazdaságosabbá válnak. Ráadásul kisebb logisztikai támogatást és alacsonyabb személyzetet igényelnek, mint a hagyományos tengeralattjárók.

Ukraines Project FURYs approach is to partner with an experienced AUV manufacturer in the West and essentially weaponize an existing platform. https://t.co/R7c9LaX7js