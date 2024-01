Veszélyes incidens történt Amerika és Kína közt – Peking teljesen kiborult

Az amerikai hadihajók és repülőgépek bajt okoznak és provokálnak Kína küszöbén, miközben nagyszabású és rendszeres hadi tevékenységet folytattak a Kína körüli vizeken és légtérben

– mondta Vu Csien ezredes, a kínai védelmi minisztérium szóvivője sajtótájékoztatóján Pekingben.A parancsnok szerint Kína válasza „indokolt, észszerű, professzionális és visszafogott” volt, hozzátéve, hogy a kínai hadsereg gyakorlatként továbbra is rendszeresen szervez majd katonai műveleteket a Tajvani-szoros környékén.

Update: China enraged as American Destroyer USS John Finn Performs First Taiwan Strait Transit of 2024, through waters claimed by China!! And US Congressmen visit Taiwan in another move the anger China!! US - Chinese relations continue to crash to new lows!!! pic.twitter.com/H3X8Jix7e3