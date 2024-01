A fél világot megdöbbentette Kína: a világ legismertebb iszlamista szervezetének képviselőit fogadták

A szunnita iszlamista talibán 2021 nyarán, több évtizednyi háború után vette át az irányítást Afganisztánban.

Bár hivatalosan egy ország sem ismerte el a tálib kormányt, többen megtartották a diplomáciai kapcsolatokat a dél-ázsiai állammal.

Dzsao Hszing, Kína kabuli nagykövete tavaly szeptemberben került a konzulátus élére, ma pedig Hszi-Csinping kínai elnök fogadta el Bilal Karimi hasonló kérelmét.

Kína egyébként korábban is meglehetősen jó viszonyt ápolt a sok nyugati állam által terrorszervezetnek tartott tálibokkal, illetve az iszlamisták is igyekeztek bekapcsolódni a globális diplomáciai körforgásba, elítélték például az ukrajnai harcokat, sőt azt is felajánlották, hogy mediátorként járnak közben a tűzszünet mihamarabbi elfogadásának érdekében.

Címlapkép: tálib külügyi delegáció Tatárföldön, Oroszországban. A címlapkép illusztráció, forrása: Republic of Tatarstan Press Service/Anadolu Agency via Getty Images