Fellázadtak a helyiek, nem lehet eljutni a világ egyik legnépszerűbb turistalátványosságához

A romvároshoz vezető vonatjárat közlekedését biztonsági okokból szombaton felfüggesztették, mivel a tüntetők akadályozzák a vasúti közlekedést.

Turisták százai így nem tudnak eljutni a látványossághoz.

Peruban 2022 végén és 2023 végén nagy tüntetések voltak, akkor százak rekedtek a Machu Picchunál. A hetekig tartó, halálos áldozatokat is követelő demonstrációk rosszat tettek a perui idegenforgalomnak.

A tüntetések most azért törtek ki, mert a Machu Picchunál új elektronikus jegyértékesítési platformot akarnak bevezetni, a helyi üzletek tulajdonosai pedig attól félnek, hogy a profit egyetlen vállalathoz, a platform tulajdonosához fog kerülni.

Az új rendszer bevezetésére azért van szükség, mert a Covidból való kilábalás után ismét nagyon sok turista keresi fel az inka romvárost, a látogatók számát pedig korlátozni kell.

