Elképesztő támadás érte Szentpétervárt – 800 kilométerrel a határ mögé lőttek be az ukránok

Az ukrán haderő, illetve az SzBU szándékosan támadni kezdte Oroszország olaj- és gáztárolóit az elmúlt hetekben, az ukrán határtól több mint 800 kilométerre található Szentpétervár térségét több dróncsapás is érte.

Ma hajnalban a szentpétervári Nyevszkij Mazut olajfinomító területére csapott be egy ukrán drón, a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a térségbe és lezárták a létesítményt.

Orosz források szerint a drónt lelőtte egy Sz-400-as rakétakomplexum, azonban több felvétel is előkerült arról, hogy a repülő eszköz becsapódik az olajfinomító területére. Arról, hogy pontosan milyen kár keletkezett, eltérnek az információk: a legtöbb hírforrás szerint egy üres tartályt találtak el, így csupán a drónba szerelt robbanófej működött el.

A drone damaged several tanks of the Nevsky fuel oil refinery https://t.co/vBtCg2ltl5