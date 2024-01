Páncélosok vonulnak Avgyijivkában – Az ukrán védők képtelenek kiűzni az oroszokat

Avgyijivkát 2014 óta szeretnék megszerezni az oroszok, de ez minden igyekezet ellenére eredménytelenül alakult számukra. A háború előtt körülbelül 30 ezer fős lakosságú településért 2023 októberétől váltak egyre intezívebbé a harcok, ám azóta csak kevés eredményt tudtak felmutatni az támadók, miközben hatalmas veszteségeket szenvedtek. Az elmúlt napokban változni látszott az állás: az ukrán védők meghátrálásra kényszerültek a város déli részénél. A várakozásokkal ellentétben nem sikerült ellencsapást indítani az oroszok kiszorítására, sőt, a támadók egyre nagyobb területet vonnak ellenőrzésük alá.

Ukrainian defenders are fighting Russian invaders at close range (with tanks!) on the northern end of the first occupied residential area. Ten days after the Russian infiltration, the fighting moved rather in the direction of the city center, than back south. #NewsMap