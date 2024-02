Lecsapott a Storm Shadow Szevasztopolban

Mikola Olescsuk altábornagy, az ukrán légierő parancsnoka megerősítette azokat a geolokalizált felvételeket, amelyek egy ukrán csapásról készültek a Belbek repülőtér közelében. Olescsuk köszönetet mondott az akcióban részt vevőknek.

Ukrainian air-launched cruise missiles struck the Belbek military airfield in occupied Crimea, destroying two Su-27 and one Su-30 aircraft. 12 Russian soldiers killed, 10 injured. pic.twitter.com/SPfGjbTVaO