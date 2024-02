Megérkeztek az első felvételek a szétlőtt orosz repülőtérről

Mindkét oldal arról számolt be, hogy az ukrán erők ismételten brit Storm Shadow robotrepülőgépeket használtak a támadáshoz. Egyes beszámolók szerint a támadásban legalább három orosz harci repülőgép megsemmisült, illetve életét vesztette Alexander Tatarenko orosz altábornagy, de egyik hírt sem erősítették meg.

Az ukrán DeepState által közzétett műholdfelvételek alapján a csapás most nem a harci eszközöket, hanem az állítólagos parancsnoki épületet érte, amely egyben meg is semmisült.

Consequences of the Ukrainian missile strike on Belbek airfield visible on new satelite images. A Russian command post was hit and completely destroyed. pic.twitter.com/qMGLPTcvP8