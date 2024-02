Azzal, hogy az európai országok csupán Lvivig építenek meg egy kontinensen átívelő vasútvonalat, lényegében elismerik, hogy itt lesz az új ukrán főváros – fejtette ki X-oldalán Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő.

Az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke úgy látja: „Lvov-Lemberg,” vagyis Lviv Ukrajna új fővárosa lesz, arra utalva ezzel, hogy Kijevet szerinte annektálni fogja Oroszország.

Az orosz vezető úgy látja:

Ukrajna vereségét lényegében a Nyugat is elismeri már azzal, hogy egy Spanyolországot és Kelet-Európát összekötő, jelenleg tervezés alatt álló vasútvonal a nyugat-ukrajnai városban ér majd véget.

Nem arról van szó, hogy a Nyugat és Malorusszija vasútvonalainak szélessége eltér. Csak arról, hogy az üzlet sokkal előrelátóbb, mint a politikusok”

– írja Medvegyev.

A volt orosz elnök Malorusszija elnevezéssel Ukrajnát illeti. A politikus többször is beszélt arról, hogy szerinte az ukrán állam csupán Lviv téréségére fog korlátozódni a háború után, ezt a területet szerinte akár be is veheti a Nyugat a NATO-ba.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images