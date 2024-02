Súlyos fenyegetések érték Trump egyetlen talpon maradt republikánus ellenfelét, a titkosszolgálathoz fordult

A korábban az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveteként is szolgáló Haley annyiról azonban beszámolt, hogy december 30-án és január 1-jén is hamis rendőrségi bejelentések miatti incidensek áldozatává vált. Az úgynevezett „swatting” során az elkövetők célja olyan alaptalan hatósági akció kikényszerítése az áldozatok ellen, amellyel akár veszélybe is sodorhatják a védtelen célpontot.

Az utóbbi időben emellett megsokasodtak a Haley álláspontját ellenző, zavart keltő tüntetők is az elnökjelölt-aspiráns kampányeseményein, akik nem értenek egyet azzal, hogy a politikus Ukrajna és Izrael katonai támogatására szólít fel.

Az amerikai titkosszolgálat gyakran nyújt védelmet jelentős elnökjelöltek számára a kampányidőszak során. Az erre irányuló kérelmeket a nemzetbiztonsági miniszternek kell jóváhagynia a kongresszusi tanácsadó testülettel egyeztetve, amelyet a demokraták és republikánusok vezető kongresszusi politikusai alkotnak. A minisztérium még nem nyilatkozott Haley ügyében.

Dél-Karolinában február 24-én tartják a republikánus elnökjelölti előválasztás következő megmérettetését. Haley az eddig taroló Trump után körülbelül 32 százalékos lemaradással küzd az államban a közvélemény-kutatásokat átlagoló FiveThirtyEight alapján.

