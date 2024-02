Légiriadó van egész Ukrajnában, a csúcsforgalom idején csaptak le az orosz rakéták

Az ukrán fővárosban hatalmas robbanásokat lehetett hallani helyi idő szerint 7 óra előtt (magyar idő szerint 6 óra). A légvédelmi rendszerek működésbe léptek a támadás kivédésére – írta Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegramon.

A légierő már egy órával korábban légiriadót hirdetett Ukrajna egész területére.

️Around 6 AM local time, an air raid was announced across . Russia launched cruise missiles across the country. Explosions were heard in many cities, including . The mayor of the capital, Vitalii , stated that the air defense is active in the city. #Ukraine