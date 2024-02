Veszélybe kerülhetett Oroszország legveszélyesebb fegyvere - Ismét lecsaptak volna az ukrán drónok?

A felvételek az oroszországi Udmurtföld központjában, Izsevszkben készült, és az látható rajta, amint egy hatalmas robbanás rázza meg a települést. Izsevszk az ukrán határtól bő 1300 kilométerre fekszik.

A massive explosion occurred near Izhevsk, Russia. The Votkinsk Machine Building Plant, which is in the same region, produces ICBMs.Izhevsk is more than 1,300km away from the Ukrainian border.Source: https://t.co/1aqvGZkuSF