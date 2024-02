Olyan ukrán fegyvert pusztított el az orosz haderő, melyből csupán egyetlen egy darabja volt Kijevnek

Az elmúlt napokban jelentősen aktivizálták magukat az orosz drónerők: ismét számos új felvételt lehet arról látni, hogy páncéltörő robbanófejekkel felszerelt Lancet kamikaze-drónok pusztítják az ukrán fegyveres erők eszközparkját.

Pár órája felvétel jött arról, hogy egy Lancet drón sikeresen megsemmisítette Ukrajna egyetlen RAK-12-es rakéta-sorozatvetővel felszerelt HMMWV 4x4-esét. A RAK-12 egy horvát MLRS-rendszer, 12 indítócsővel, 128 milliméteres rakétákkal rendelkezik, 8 kilométer a lőtávolsága.

A very rare Ukrainian Loss. Destruction by ZALA Lancet Loitering Munition of a HMMWV with a monted Croatian RAK-12 MLRS (12x 128mm Tubes, ~8km+ range).There is 1 known example of this Technical(Video below). pic.twitter.com/UGB5DaKCB6