87 összecsapás egyetlen nap alatt az orosz-ukrán háborúban

Az ukrán védelmi erők az elmúlt 24 órában 79 ellenséges támadást vertek vissza öt szektorban, a legtöbbet Avgyijivka és Marinka közelében.

Ezt az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara közölte szombaton, helyi idő szerint 18 órakor kiadott helyzetjelentésében - számolt be az Ukrinform. A vezérkar tájékoztatása szerint

a nap folyamán összesen 87 harci összecsapásra került sor a harctéren.

Mint írják, az ország keleti és déli részén továbbra is nehéz a hadműveleti helyzet, az ukrán rakétaerők csapást mértek az ellenséges csapatok, fegyverek és katonai felszerelések három koncentrált területére, egy parancsnoki állásra és két tüzérségi lövegre.

Az elmúlt 24 órában az oroszok 3 rakétacsapást, 43 légicsapást és 53 támadást hajtottak végre több rakétavetővel az ukrán erők állásai és lakott területek ellen - számoltak be róla. Az ellenséges támadások következtében a polgári lakosság körében is voltak áldozatok: lakóházak, magánépületek és más polgári infrastruktúra is megsemmisült vagy megrongálódott.

