Eddig nem látott felvétel: így lő ki egy amerikai Vampire egy orosz UAV-ot

A felvétel még február 11-én éjszaka készült, amelyet az ukrán haditengerészet sajtószolgálata tett közzé.

Footage of Ukrainian naval forces downing a Russian Shahed-131/136 attack drone over Odesa. pic.twitter.com/WzIh4wHN0l

A kifejezeten megbízható OSINTtechnical X-fiók szerint a felvételen az Amerikai Egyesült Államok által 2023 végéig beígért Vampire rakétarendszerek első bevetése látható.

A Vampire lényegében egy teleszkópra szerelt célzóberendezésből, illetve magából az APKWS irányított rakétákat indító konténerből áll. Utóbbi lényege lényege, hogy nem irányított, Hydra 70 típusú rakétarendszereket lézeres célkereső rendszerrel szerelt fel a BAE Systems, így az lényegében irányított rakétává válik.

A Vampire rendszer szinte bármilyen megfelelő méretű járműre – akár egy civil pick-upra is - felszerelhető, ismert hatótávolsága eléri a hat kilométert. Maga a rakétavető-rendszer 4 rakétát képes útnak indítani.

AFU seen shooting down a Shahid drone using a US provided L3Harris VAMPIRE air defense system. #UkraineWar