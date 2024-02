Fél mázsa orosz robbanóanyag landolt az Ukrajnával szomszédos országban

A robbanófejet egy iráni gyártmányú Sahed öngyilkos drón hordozhatta, amelyet az ukrán légvédelem valószínűleg a február 9-éről 10-ére virradó éjjel lőtt ki.

️Moldovan police reported that 50 kilograms of explosives were discovered during an investigation of Shahed drone parts, which were found at a crash site in on February 11. #Moldova