Súlyos stratégiai hibák sorozata vezetett Kína egyik legsúlyosabb válságához

Bár Kínában még mindig többen élnek, mint Európában, Afrikában, vagy az amerikai kontinensen, mégis nagyon sokan kongatják a vészharangokat a lakosság csökkenése miatt. A számok egyelőre nem tűnnek drámainak: egy több mint 1,4 milliárd fővel bíró társadalom elbír 2 millió főnyi népességcsökkenést egy év alatt; ezt mutatták ugyanis 2023-ban a statisztikai mutatók. Igen ám, de Peking fő problémája a trendekben mutatkozik. Ameddig egy évvel korábban még „csak” 850 ezer fővel esett a kínai lakosság, addig egy évvel később már majdnem két és félszeresére emelkedett a csökkenés.

A JÖVŐBEN PEDIG HASONLÓRA SZÁMÍTHAT KÍNA, ÉVRŐL ÉVRE EGYRE TÖBBEN HIÁNYoZHATNAK MAJD A TÁRSADALOMBÓL.

A problémákhoz azonban nem az új, hanem még a több évtizeddel korábban meghozott döntések vezettek. Az 1980-as években bevezetett „egykepolitika” még nem nagyon foglalkozott megfelelően a több évtizedes hatásokkal, ezért könnyen meghozhatták a súlyos társadalmi döntést. A születések szabályozása azonban négy évtizeddel későbbre hozta meg igazán a hatását: a kínai lakosság nagyon gyorsan öregedik el, miközben a politika tanácstalanul áll az egy gyermek vállalására berendezkedett társadalmi gondolkodás átalakításának kihívása előtt. Az előrejelzések drámai csökkenést mutatnak, az ausztráliai Victoria Egyetem és a Sanghaji Társadalomtudományi Akadémia kutatói azt jósolták, hogy Kínában az évszázad végére mindössze 525 millió ember él majd. Ez a korábbi előrejelzéseknél is alacsonyabb szám, pár éve még közel 600 milliós Kínát vizionáltak 2100-ra.

A korai döntések abból fakadtak, hogy a demográfusok úgy látták, akár 4 milliárdra is emelkedhet a kínai lakosságszám, ha nem tesznek valamit.

Did you know that Chinas population growth rate turned negative in 2022? The UN says that China is not alone in this demographic shift. Read more about the decline of population growth in this blog. #Population — World (Economics) February 12, 2024

Mivel ez már elviselhetetlen tehernek tűnt a gazdaság és az agrárszektor számára, ezért nem akartak kockáztatni. A túlnépesedés miatti aggodalom akkoriban több országban is jellemző volt: ezen társadalmak vezetői pedig féltek attól, hogy a jövőben éhséglázadások törnek majd ki.

Szung Csien volt az egyik kulcsszereplője az egykepolitika döntéshozatali folyamatának. A Moszkvában tanult tudós modellezte a lehetséges jövőt, és bemutatott egy forgatókönyvet, ahol minden kínai nőnek három gyermeke születik élete során. Az előrejelzés 4,26 milliárd fővel számolt 2080-ra, ami teljesen megakasztotta volna Kína gazdasági növekedését. Azzal számolt, hogy körülbelül 30 év alatt lehet konszolidálni a helyzetet, és visszaterelni az országot egy stabil népességi állapotba. Az egygyermekes politika bevezetése után a születésszám gyorsan esett az országban, de a növekvő várható élettartam miatt a lakosságszám tovább emelkedett. Ahogy a kínai gazdaság elkezdett növekedni, egyre többen kezdték kritizálni Peking politikáját. Közgazdászok és demográfusok figyelmeztettek, hogy a trend hamarosan megfordulhat, mivel az életszínvonal emelkedésével a születésszám egyébként is csökkent volna.

A másik súlyos félreértelmezés az volt, hogy nem számoltak azzal, hogy Kínában a fiúkat preferálják. Ez ahhoz vezetett, hogy erőteljes férfitöbblet alakult ki, miközben a szülőképes korú nők aránya drámaian csökkent. Ez további hatást gyakorolt a természetes szaporodási rátára. Szung számításainak egy további jelentős hibája, hogy nem vette figyelembe az erőteljes urbanizációt sem.

A 20. század második felétől vidéki tömegek áramlottak a kínai városokba, ahol hagyományosan alacsonyabb a születések aránya.

Urban population growth chart shows India currently where China was in 2001. To replicate a similar growth curve we need a robust macro economy with focus on education, employment and health. Our first target should be $6000 per capita GDP. #India — Vinny (Ganju) June 27, 2019

Az utóbbi években már a kormány számára is világossá vált, hogy a jövőben az elöregedés jelenti majd a legnagyobb kihívást, ennek kiküszöbölésére pedig változtattak a politikán. Visszavonták a korábbi szigorú intézkedéseket, de későn: a trendek nagyon kedvezőtlen jövőképet vázolnak a nagyhatalmi ambíciókat dédelgető ország számára. A problémák együttese már a gazdasági növekedést is fenyegeti, a csökkenő munkaerő veszélyezteti a pénzügyi mutatók emelkedésének mértékét.

Szung 2010-ben úgy fogalmazott, hogy Peking korábban jó döntéseket hozott, ekkor 2035-re tette a népességi csúcspontot. Ebben is tévedett: 13 évvel korábban kezdett csökkenni a lakosság.

James Liang, a Pekingi Egyetem közgazdasági kutatóprofesszora szerint a GDP 5 százalékát kellene születéstámogatásokra fordítani az országban, amivel mindössze az 1,4-es rátát lehetne csak elérni.

A helyzet azonban egyes vélemények szerint az elmondottaknál is súlyosabb az országban. Ji Fuhszien, a Wisconsin-Madison Egyetem szülészeti és nőgyógyászati intézetének vezető tudósa szerint már évek óta csökken Kína lakossága, miközben a születési arányszámok is alacsonyabbak az adatokban jelzetteknél. A kutató szerint ráadásul hosszú idő lesz, mire a demográfiában eredményeket lehet elérni, a társadalmi mentalitás csak nehezen változik meg. Ehhez pedig nagyon összetett és stabil tervre van szükség, amely hatalmas ráfordításokat igényel a kínai büdzséből. Viszont Peking egyelőre inkább a gazdasági problémáival foglalkozik, pedig a jövőben éppen a csökkenő népesség fog fejfájást okozni a gazdasági mutatóknál. A helyzet tényezői együttesen Kína globális geopolitikai kilátásait is veszélyeztetik, ezért gyors és radikális lépésekre lenne szükség az állapot megváltoztatásához.

Címlapkép forrása: In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images