Szétszedték az ukránok az oroszok szuperfegyverét – Elárulták, mit találtak benne

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az előzetes feltételezések szerint Oroszország február 7-én vetette be először Ukrajna ellen a „szuperfegyvernek” titulált orosz hiperszonikus Cirkon rakétát. A 3M22-t a légvédelem megállította, a típusával kapcsolatos feltételezések pedig az egyik alkatrészre vésett azonosítóból fakadtak.

Most a Kijevi Kutatóintézet előállt a vizsgálat eredményével, és azt állítják: a rakéták maradványai alapján egyértelműen beazonosítható, hogy a lelőtt fegyver egy Cirkon hiperszonikus rakéta.

A korai jelentés szerint mindezt az alkatrészek és a maradványokon talált jelölések, valamint a vonatkozó fegyvertípus jellemzői megerősítik. Az ukrán szakértők hozzáteszik, általában az orosz rakétáknak vannak olyan alkatrészei, amelyek egyszerre több típusban is rendszeresítve vannak, ugyanakkor a megmaradt elemek egy része kifejezetten a 3M22 Cirkonban fordul csak elő.

Ukrainian experts from the State Research Institute of the Armed Forces (KNDSIE) are conducting an investigation into the Russian missiles used in the attack on Ukraine on February 7, 2024. Preliminary findings suggest the use of the 3M22 pic.twitter.com/oDpO1dgT3D