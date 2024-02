Egyetlen poszttal tette nevetségessé Putyin történelmi eszmefuttatásait a volt államfő

Putyin beszéde után. Mongol történelmi térképeket találtam. Ne aggódjanak! Békés és szabad ország vagyunk

– írta ki X-oldalára Cahiagín Elbegdordzs, Putyin Tucker Carlsonnak adott interjújára reagálva. A volt mongol elnök olyan térképeket tett közzé, amelyek a Dzsingisz kán által alapított mongol birodalom látható, amely a történelem legnagyobb összefüggő birodalma volt.

After Putins talk. I found Mongolian historic map. Dont worry. We are a peaceful and free nation pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK