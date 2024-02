Egyetlen, súlyos videó, ami mindent elárul az ukrajnai frontvonal jelenlegi állapotáról

Elárasztotta a sártenger az ukrajnai frontvonalakat: nemhogy harcjárművekkel, de gyalog is szinte lehetetlen haladni a műveleti terület egyes szakaszain. A következő napokban, hetekben a katonai műveletek lelassulása várható.

A téli havas, jeges időjárás után most enyhülés állt be Ukrajnában: a héten 4-10 fok is lehet az országban, ami azt jelenti, hogy gyors olvasásnak indult az előző hetek során leesett hó. Emellett az esőzés is folyamatos: a donbaszi frontvonalak szabályos sártengerré változtak.

Most jött egy videó, ami megmutatja, hogy milyen szinten elárasztotta a sár a frontvonalakat: pár ukrán katona demonstrálja, hogy akár percekbe is telhet, hogy pár métert megtegyenek a műveleti területen.

A donyecki Avgyijivka körül heves harcok zajlanak, de más műveleti területeken alighanem az offenzíva lelassulása várható. Megfigyelhető immár második éve, hogy mindkét félnek komoly gondokat okoz a sártengeren való átkelés, a szélsőséges időjárás a nyugati és orosz járműveknek egyaránt probléma.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images