Hírszerzési jelentés: Izrael és Amerika legnagyobb ellenségei képzik titokban az orosz drónerőket

A libanoni Hezbollah és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest képzi az orosz haderő drónkezelőit – olvasható ez az ukrán katonai hírszerzés, a HUR friss jelentésében.

Kijev jelentése szerint az orosz katonák Szíriában gyakorlatoznak közösen Iránnal, illetve az általuk szponzorált Hezbollahhal, Sahed-131 és 136, Ababil-3 és Kudsz-Ráb 85-ös drónok használatát tanulják.

Az ukránok szerint az orosz drónkezelők képzését személyesen felügyeli Kamál Abu Szadik Hezbollah-parancsnok.

Hasonló jelentést korábban az amerikai Institute for Study of War is közzétett: információik szerint Palmüra repterén folytatott gyakorlatot az orosz haderő a Hezbollahhal és Iránnal együttműködve.

Irán és a Hezbollah de facto ellenségesek Izraellel és az Egyesült Államokkal, Amerika főleg Teheránt vádolja a Közel-Keleten tapasztalható eszkalációs hullám támogatásával.

(Sky News)

Címlapkép forrása: Iranian Army/Handout/Anadolu Agency via Getty Images