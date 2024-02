Legendás fegyvergyár gyulladt ki Moszkvában: lángokban az ikonikus MiG-üzem

Lángra kapott Moszkvában az RSZK MiG hadiipari vállalat egyik üzemépülete. Az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (OAK vagy UAC) égisze alatt működő alvállalkozás tűzesetének oka egyelőre ismeretlen, a kár mértékéről eltérő tartalmú beszámolókat lehet olvasni.

Ukrán, illetve orosz ellenzéki médiaportálok szerint egy átépítés alatt álló melléképület második és harmadik emelete gyulladt ki, orosz állami médiaügynökségek szerint az épület nem, csak a mellette található szeméttároló kapott lángra.

A fire broke out at the MiG factory in Moscow, the Baza channel reportedThe authorities in Russia commented on the reports, claiming that garbage caught fire in an unused building on the factory premisesSource: Baza/mchs_official pic.twitter.com/zKQxkx7eav