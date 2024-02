Súlyos incidens történt az orosz Cseljabinszk régióban – A hatóságok meglepő felfedezést tettek

Számos forrás beszámolt róla, hogy hétfőn késő este két tehervagon ütközött az oroszországi Cseljabinszk régióban. Korábban már előfordult, hogy az ukránok szabotázsakciót hajtottak végre Oroszországban a vasúti infrastruktúra ellen, de a jelek szerint most emberi hiba állt az eset hátterében.

Az okok tisztázatlanok voltak, de a hatóságok gyorsan kiderítették, hogy az egyik mozdonyvezető ittas volt.

A bűnüldöző szerv szerint a mozdonyvezető feltehetően továbbhajtott a megállási jelzőt jelző lámpánál, ezzel okozta a hétfő esti incidenst. Az ütközésben senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A felvételek tanúsága szerint mindkét szerelvény kisiklott, a vagonok a hóba borultak. A súlyos bűncselekményeket vizsgáló orosz Nyomozó Bizottság közlekedési osztálya közölte, hogy eljárást folytat az ügyben.

