Tömeges lehallgatási botrány pattant ki a bukott lengyel kormány körül

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden nyilvánosságra hozta, hogy birtokában vannak olyan dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az előző kormány idején az állami hatóságok jogellenesen használták a Pegasus kémprogramot. Tusk, aki a Jog és Igazságosság párthoz közel álló Andrzej Duda elnök mellett tartott sajtótájékoztatón beszélt, azt állította, hogy a kémprogramot illegálisan használták és rengeteg embert figyeltek meg a Morawiecki-kormány alatt.

A kabinettanács ülésén Tusk tájékoztatta Dudát arról, hogy friss vizsgálatok szerint a Pegasus kémprogramot Lengyelországban tömeges megfigyelésre használták az előző, Mateusz Morawiecki vezette kormány alatt. Tusk felajánlotta, hogy amennyiben az elnök érdeklődését fejezi ki, átadja neki a teljes dokumentumcsomagot – számolt be az AP News.

Tusk, aki az októberi választások megnyerése után decemberben vette át a kormányfői posztot, kiemelte, hogy a megfigyelt áldozatok listája terjedelmes. Az új parlament különbizottságot hozott létre a Pegasus a Jog és Igazságosság kormányzása idején történt alkalmazásának kivizsgálására.

Az izraeli NSO Group által létrehozott Pegasus teljes hozzáférést biztosít az operátoroknak egy mobileszközhöz, lehetővé téve az érzékeny információk kinyerését és a valós idejű lehallgatást. Mint az 2020-ban kiderült, azt több ország titkosszolgálatai, köztük a magyar szervezetek is használták.

A közzététel a Torontói Egyetem Citizen Labjának megállapításait követi, amelyekről először az Associated Press számolt be, és amelyekből kiderül, hogy az előző kormány több lengyel ellenfele is célpontja volt a Pegasusnak. Annak ellenére, hogy az NSO azt állítja, hogy a kémprogramot csak törvényes kormányzati szerveknek értékesíti, világszerte felbukkantak bizonyítékok emberi jogi aktivisták és politikusok elleni bevetéséről, ami aggodalomra ad okot e nagy teljesítményű megfigyelési eszközzel való visszaéléssel kapcsolatban.

Címlapkép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A fotó forrása: Omer Messinger/Getty Images