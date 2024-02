Egyetlen kijelentéssel felforgatta egész Európát Donald Trump – Példátlan fordulat jöhet Amerika egyik leghűbb szövetségesénél

Hatalmas visszhangot váltott ki a republikánus elnökjelöltségre legesélyesebb Donald Trump szombati kijelentése, mely szerint ha ő lenne az elnök, az Egyesült Államok nem védené meg a saját védelmükre nem eleget költő NATO-tagállamokat. A leghatározottabban éppen annak az országnak a vezetője kongatta meg a vészharangot, amely pedig GDP-arányosan a legtöbbet költi katonai kiadásokra, Lengyelországé. A régi-új kormányfő, Donald Tusk hétfőn Párizsban és Berlinben járt, hogy erősebb európai biztonság- és védelempolitikai szövetséget kovácsoljon. Míg Lengyelország korábban az európai partnerekkel szemben a biztonság terén mindig az Egyesült Államokat részesítette előnyben, a Donald Trump visszatéréséről való félelem fordulatot hozhat Varsó szövetségi politikájában.

Kemény kijelentés Donald Trumptól

Rendesen felforgatta az európai politikát Donald Trump volt amerikai elnök és jelenlegi republikánus elnökjelölt-aspiráns szombaton egy dél-karolinai nagygyűlésen tett kijelentése. Trump ugyanis azt mondta, nem lenne hajlandó megvédeni a NATO-tagországokat egy esetleges orosz agresszióval szemben, amennyiben azok nem teljesítik pénzügyi kötelezettségeiket a szövetség felé. Azt is megjegyezte, beszélt egy „nagy ország” vezetőjével arról, hogy Oroszország megtámadjon ilyen országokat.

Nem, nem védenélek meg benneteket. Igazából bátorítanám őket [Oroszországot], hogy tegyenek azt, amit csak akarnak. Fizetni fogtok

– mondta állítása szerint Trump a meg nem nevezett vezetőnek.

Az újrázásra készülő volt elnök, aki jelenleg nemcsak a republikánus előválasztás messze legnagyobb esélyese, hanem felmérések szerint Joe Biden jelenlegi elnököt is legyőzné egy ki-ki meccsen, arra utalt, hogy a NATO elvárása papíron az, hogy a tagállamok éves GDP-jük legalább 2 százalékát fordítsák védelmi kiadásokra. Trump már 2018-ban azzal riogatott, hogy az Egyesült Államok otthagyja az észak-atlanti katonai szövetséget, amennyiben a tagállamok nem növelik védelmi kiadásaikat. Egykori nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton hétfőn azt mondta, ha hatalomra kerül, Trump megpróbálja majd kiléptetni hazáját a NATO-ból.

A NATO 2023-as becslése szerint egyébként

a 31 tagállamból mindössze 11 teljesítette a 2 százalékos célt.

Az egy orosz agressziótól leginkább tartó Lengyelország és a balti államok bőven e felett költenek: Lengyelország már majdnem a duplájánál, 3,9 százaléknál tart, de az Oroszországgal szintén határos Észtország és Litvánia is benne van az első ötben. Az arányosan második legtöbbet költő tagállam az Egyesült Államok, utána jön Görögország, amely azonban nem az orosz agressziótól, hanem inkább Törökországtól tartva növeli védelmi képességeit.

Jelentős arányban költ az Oroszországgal 1340 kilométeren határos, a NATO-hoz tavaly csatlakozott Finnország, és elérte a 2 százalékos határt a NATO keleti szárnyának három tagja, Románia, Magyarország és Szlovákia is. Nagy-Britannia éppen csak megugrotta az előírt arányt, olyan nagy tagállamok viszont, mint Franciaország, Németország, Olaszország, Kanada, Törökország és Spanyolország, ez alatt maradtak. Igaz, Németország azt ígéri, 2024-től a plusz 100 millió eurós rendkívüli védelmi kiadásoknak köszönhetően el fogják érni a 2 százalékot. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerdán azt mondta, idén már 18 tagállam fogja teljesíteni az elvárást.

Trump kijelentésére egyébként a Fehér Ház úgy reagált, az „megdöbbentő és tébolyodott”. De még a republikánusok között sem aratott osztatlan sikert; többek között Trump előválasztási ellenfele, Nikki Haley, vagy éppen Chris Christie és Lindsay Graham is ellenérzéseit fejezte ki a mondottakkal kapcsolatban.

Donald Tusk látogatása Párizsban és Berlinben

Trump kijelentése után rögtön megszólalt a vészcsengő Európában, mindenekelőtt a védelemre arányosan a legtöbbet költő Lengyelországnál. Bár már korábban meg volt tervezve, a régi-új lengyel miniszterelnök, Donald Tusk párizsi és berlini útja éppen hétfőre esett, és Trump szavai jelentősen tematizálták is a két kétoldalú találkozót.

Tusk először Párizsba látogatott, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A lengyel kormányfő a francia fővárosban a közkedvelt francia romantikus író, Alexandre Dumas A három testőr című regényéből a testőrök jelmondatát idézte:

mindenki egyért, egy mindenkiért.

Utalva ezzel arra is, hogy a NATO 5. cikkelye értelmében minden tagállamnak kötelező egy megtámadott tagállam védelmére kelnie. Dumas szavait egyébként később Olaf Scholz német kancellár is megemlítette Tuskkal történt találkozóján.

Bár sem Tusk, sem Macron, sem Scholz nem nevezte nevén Trumpot, enélkül is határozottan megszólaltak kijelentésével kapcsolatban. A német kancellár például úgy fogalmazott:

A NATO segítségnyújtási garanciájának bármilyen relativizálása felelőtlen és veszélyes. Ez kizárólag Oroszország érdeke. Senki sem játszadozhat vagy kereskedhet Európa biztonságával.

A lengyel miniszterelnök a kancellárral történt találkozóját követően azt mondta, az Európai Uniót csak akkor fogják tisztelni a világ összes fővárosában, ha katonai hatalommá is válik. Macronnal történt találkozóján ugyanakkor azt is kijelentette, a növekvő biztonsági kockázatokkal szemben nincs alternatívája Európa, a NATO és az Egyesült Államok együttműködésének. Tusk konkrétumokat említve azt is elmondta, Európának sürgősen szüksége van légvédelmi képességei erősítésére és lőszergyártása felpörgetésére.

A Weimari Háromszög

Tusk útja nem véletlenül vezetett éppen Európa két legnagyobb gazdaságának vezetőjéhez. A három ország részvételével 1991-ben alakult meg az úgynevezett „Weimari Háromszög”, amely inkább egy konzultációs együttműködés, semmint például a visegrádi négyekhez hasonló mélyebb, strukturált kooperáció. A Weimari Háromszög a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) 2015 és 2023 között uralmon lévő kormánya alatt lényegében tetszhalott állapotba került, elsősorban a Lengyelország és Németország közötti feszültségek miatt. Az Európai Unióval való viszony javítására törekvő Tusk azonban most újra életet lehelne a három nagy európai ország együttműködésébe.

Ez már csak azért is jelentős irányváltást jelent, mert Lengyelország a védelem- és biztonságpolitika területén hagyományosan az Egyesült Államokkal törekedett jó viszonyra, olyannyira, hogy az Egyesült Királyság mellett Lengyelország volt mindig is Washington leghűségesebb európai szövetségese.

A történelme folyamán többször is Németország és Oroszország harapófogójába került országnak egyszerűen létszükséglet egy erős „nagy testvér” külső támogatása. (Bár a második világháború elején papíron Nagy-Britannia és Franciaország is Lengyelország támogatója volt, a gyakorlatban semmit nem tudtak kezdeni a náci Németország, majd a Szovjetunió Lengyelország elleni összehangolt katonai akciójával, ami a háború kitöréséhez vezetett.)

Egyre reálisabb veszély azonban, hogy Donald Trump hatalomra kerülésével az Egyesült Államok „magára hagyja” Európát, így Lengyelországot is, Tusk ezért most az európai katonai együttműködést erősítené

– ennek a „stratégiai autonómiának” Lengyelország eddig kerékkötője volt. Szemben egyébként Macronnal, aki a közös európai hadsereg szószólója, Trump elnöksége alatt pedig a NATO-t agyhalottnak nevezte.

Most először mondja ki egy lengyel kormány, hogy az európai biztonsági védelmi képességek területének megerősítése nem ellentétes az erős NATO-val

– mondta Dietmar Nietan, a Lengyelországgal való együttműködésért felelős német tisztviselő.

Olaf Scholz német kancellár katonai tiszteletadással fogadja Donald Tusk lengyel miniszterelnököt a berlini kancellári hivatal előtt 2024. február 12-én. MTI/AP/Ebrahim Noruzi

„Rendezni végre közös dolgainkat”

Németország és Lengyelország kapcsolatainak elmélyülését azonban továbbra is történelmi sérelmek akadályozzák, elsősorban Lengyelország második világháborús sérelmei Németországgal szemben. Ezek az érzelmek nagyon mélyre nyúlnak a lengyel társadalomban, a PiS-kormány pedig igyekezett is politikai tőkét kovácsolni belőle. A tavaly október 15-i választásokat megelőző durva kampány egyik legfőbb eleme például az volt, hogy a PiS Berlin ügynökének próbálta beállítani Tuskot, aki valójában a német érdekeket képviseli Lengyelországban.

A sérelmekre való rájátszás másik eleme az volt, hogy

a PiS-kormány 2022-ben 1,3 milliárd euró értékű világháborús kártérítési igényt jelentett be Németországgal szemben.

Ez a követelés az utóbbi időben a két ország közötti feszültség egyik legnagyobb forrása volt, de az új lengyel kormány most igyekszik oldani rajta.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter nemrég úgy nyilatkozott, lehetnek alternatív megoldásai is a kártérítési vitának, például a lengyel védelembe történő befektetések, vagy a náci megszállás alatt lerombolt épületek újjáépítése.

Tusk Scholzcal történt hétfői találkozóján is megemlítette a kárpótlás ügyét. Azt mondta, elődjével szemben ő a német kormánnyal együtt akar dolgozni azon, hogy megtalálják az együttműködés egy olyan formáját, ami nem kezdi ki a kapcsolataikat.

Egyelőre azonban Németország köti az ebet a karóhoz, mondván, ő már rendezte Lengyelországgal szemben fennálló adósságát. A lengyel enyhülés ellenére nem valószínű, hogy belemennének a kártérítésbe, ugyanakkor Varsó is valószínűleg csak takaréklángon fogja tartani a problémát. Az orosz agresszió árnyékában és az Egyesült Államok félrevonulásától tartva sokkal fontosabbnak tűnik most a kapcsolatok erősítése, mint a múlt folyamatos felhánytorgatása.

Népszerűek a kormánypártok az EP-választás előtt

Lengyelországban a Donald Tusk vezette kormánykoalíciónak most momentuma van, a kormánypártok együttes népszerűsége ugyanis most érezhetően magasabb, mint amilyen számokkal megnyerték a választást.

A Jog és Igazságosság annak ellenére, vagy tán épp azért látható népszerűségvesztést volt kénytelen elkönyvelni, hogy a párt és különösen az általa jelölt köztársasági elnök, Andrzej Duda látványosan akadályozni próbálja a Tusk-kormány munkáját. Míg Jarosław Kaczyński pártja a választásokon 35,4 százalékot szerzett, a közvélemény-kutatások most 28-30 százalékra mérik, de volt 25 százalékos mérés is.

A Tusk vezette pártszövetség, a Polgári Koalíció (KO) megelőzte a PiS-t, és immár a legnépszerűbb párt 32-33 százalékkal – a választásokon 30 százalékot szereztek. A jobbközép Harmadik Út pártszövetség, amely 14 százalékot kapott októberben, most 15-17 százalékon áll. A 8,6 százalékot szerzett Baloldal, a koalíció legkisebb ereje 9-10 százalékot kapna, míg az ellenzéki, szélsőjobboldali Konföderáció, amely 7,2 százalékkal végzett az utolsó helyen, most a 8-9 százalékos tartományban mozog. A parlamenti pártok közül tehát egyedül a PiS esett vissza, a többi párt növelni tudta támogatottságát. Ha a trend kitart, az Európai Néppárt (EPP) elnöki tisztét is betöltött Tusk jó esélyekkel futhat neki a júniusi európai parlamenti választásoknak.

