Hírszerzési jelentés: új csodafegyvert vetettek be az oroszok - Most van nagy bajban az ukrán légvédelem

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

A Kijevi Tudományos Kutatóintézet törvényszéki elemzői által elvégzett vizsgálatok alapján arra lehet következtetni, hogy február hetedikén végrehajtotta első éles bevetését az orosz Cirkon robotrepülőgép. A törmelékekről készült videón elméletileg a fegyver hajtóműve és vezérsikja látható, ami az elemzők szerint "egyértelműen magán viseli a 3M22 Cirkon ismertetőjegyeit".

ismertetőjegyeit". Az eredetileg hajók ellen kifejlesztet t Cirkon a hangsebesség kilencszeresével képes repülni, hatótávolsága ezer kilométer körül mozog. Az orosz haditengerészetnek pillanatnyilag nem tartózkodik olyan hajója a Fekete-tengeren, ami képes lenne a fegyverek indítására, így valószínű, hogy Moszkva a K-300-as partvédelmi rendszert alakította át a "cirkálórakéták" kilövése érdekében. Amennyiben valóban egy 3M22-es roncsait találták meg, úgy az ukrán légvédelem komoly kihívásokkal néz szembe , mivel a fegyver sebessége és manőverezőképessége kicselezheti a legmodernebb légvédelmi rakétákat is.

Címlapkép: az orosz Orel Oscar-osztályú tengeralattjáró, a Cirkon indítására alkalmas kevés hajótípus egyike. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons