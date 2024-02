Most szabadul el az igazi pokol? – Soha nem látott katasztrófába torkollhat Izrael offenzívája

Hétfőn Izrael megindította a gázai hadművelet újabb szakaszát, melynek célja az övezet délnyugati szegletének megtisztítása az iszlamista szervezetektől. Bár az övezet megtisztítása kizárólag katonai szempontból kifejezetten jól halad, Rafah környékének megszállása diplomáciai, humanitárius és harcászati szempontból is okozhat komoly gondokat Izraelnek. Nézzük, mik ezek.

A Gázai övezet elleni izraeli támadás jól elkülöníthető szakaszokból állt: az IDF először megkezdte Gáza bombázását, majd lényegében felharmadolta a területet. Először Gázavárost és környékét, majd az övezet középső részét szállta meg. Most logikus módon a délnyugati harmad következik, miközben folytatódik a már megszállt települések megtisztítása a Hamász és az Iszlám Dzsihád fegyvereseitől.

Humanitárius katasztrófa

Az izraeli offenzíva előrehaladtával a gázai civil lakosságot Jeruzsálem folyamatosan egyre délebbre terelte. Ennek következtében az övezet déli harmadában pillanatnyilag nagyjából egy millió civil zsúfolódik össze. Összehasonlításként a Hamász által közölt adatok alapján a Rafahi Kormányzóság (amely Rafah városát, illetve a körülötte található menekülttáborokat öleli fel) népessége 2023-ban hivatalosan 275 ezer fő körül mozgott. A menekültek nagy része a tengerparton található al-Mavaszi menekülttáborban, illetve az egyiptomi határátkelő környékén tömörül, de Rafah városába is rendetegen menekültek át.

Arra már lényegében az összes nemzetközi szervezet felhívta a figyelmet, hogy ennyi embert nem tudnak sem élelemmel, sem gyógyszerrel ellátni, ez pedig már önmagában járványveszéllyel és humanitárius katasztrófával fenyeget, amennyiben azonban az IDF a lakosság evakuációja nélkül indít újabb offenzívát, a helyzet hatványozottan rosszabb lesz.

Szomorú tény, de attól még tény az, hogy az utcai harcok soha nem kímélték a lakosságot, akkor sem, ha a harcoló felek ennek a civil veszteségek elkerülése érdekében saját álláspontjuk szerint mindent megtettek.

Fontos különbség ugyanakkor az, hogy a legtöbb háborús helyzetben a lakosságnak legalább valamilyen minimális esélye van a menekülésre.

Ezzel szemben Rafah környékét északról a Földközi-tenger, délről és nyugatról pedig az IDF „biztonsági zónája” határolja. Kézenfekvő lenne az, hogy a palesztin lakosság érdekeit oly gyakran hangoztató Egyiptom megnyissa a rafahi határátkelőt, Kairó azonban már számtalanszor kijelentette, hogy ez nem fog megtörténni.

map update:There have been minimal changes in the past week. The have been gradually expanding their operations within the city of Khan Yunis itself, but with slow progress. #Gaza — War (Mapper) February 11, 2024

Egyiptom ezt beismerni ugyan nem fogja, de nincs szükségük a döntően képzetlen, könnyen radikalizálható menekültek áradatára.

Katonai kihívások

Bár elsőre úgy tűnhet, hogy Izraelt egyáltalán nem érdekli az övezet délnyugati szegletében rekedt menekültek sorsa, a valóságban ez az IDF számára is egy megoldandó probléma, bár valószínűleg főleg harcászati, illetve diplomáciai szempontból.

A Hamász és az Iszlám Dzsihád fegyveresei nem viselnek egyenruhát és nem okoz különösebb lelkiismeret furdalást számukra az, hogy a civil lakosságot használják fedezéknek, így az IDF számára a valóban fenyegetést jelentő célpontok azonosítása is sokkal nehezebbé válik. A palesztin civilek szó szerint útban vannak az izraeli katonáknak.

A helyzet kézenfekvő megoldása tehát a lakosság áttelepítése lenne. Bár a múltban folytak tárgyalások arról, hogy a palesztinokat a nem éppen lakható Sínai-félszigetre telepítsék át, Egyiptom ebbe magától egészen biztosan nem fog belemenni. Izrael számára tehát marad a lakosság visszaköltöztetése Gázavárosba.

Ezzel az elképzeléssel viszont van egy komoly probléma: az IDF még távolról sem végzett a Hamász infrastruktúrájának felszámolásával az övezet északi harmadában. Benjamin Netanjahu kormányfő már hónapokkal korábban kijelentette, a háborúnak csak a gázai iszlamisták teljes felszámolása fog véget vetni, erről az elképzelésről pedig pillanatnyilag nagyon úgy néz ki, hogy még a komoly nemzetközi nyomás mellett sem hajlandó lemondani.

Pillanatnyilag tehát három lehetséges út áll az IDF előtt:

Megnehezítik a saját dolgukat Rafah környékén, és a lakosság evakuálása nélkül kezdenek bele a terület megszállásába.

Megnehezítik a saját dolgukat a már megszállt területeken, és a Hamász állások felszámolása közben telepítik oda vissza a lakosságot.

Vagy elnapolják Rafah lerohanását, ezzel időt hagyva maguknak, és valamelyest enyhítik az arab és nyugati közvélemény haragját.

Reálisnak a harmadik megoldás mutatkozik, ráadásul tény, hogy Jeruzsálem és a Hamász között amerikai, egyiptomi és katari közvetítéssel folyamatosan folynak tárgyalások egy esetleges tűzszünetről.

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az izraeli kormány hajlandónak mutatkozik egy ilyen megállapodásra, annak részleteit azonban maga akarja megszabni.

A „lakosságcsere” egyébként még ilyen esetben is egy kockázatos művelet, hiszen szinte lehetetlen úgy véghez vinni, hogy az izraeli blokádon ne jussanak át szélsőséges elemek. Az IDF-nek az iszlamisták kiszűrése érdekében lényegében egyesével kéne ellenőriznie az északra tartó több százezer palesztin lakost, ráadásul biztosra vehetjük, hogy az izraeli hírszerzés nem ismeri a Hamász több tízezer támogatójának mindegyikét.

A brutális utcai harcokat ugyanakkor úgy tűnik, elkerülte az IDF, ez azonban egy olyan hír, aminek meglepő módon kevéssé örülhetnek: az izraeli haderő veszteségei biztosan megugrottak volna akkor, ha a Hamász és az Iszlám Dzsihád fegyveresei a jelenleginél aktívabb ellenállást mutatnak, a terrorszervezetek harcra kényszerítésével ugyanakkor kiiktatásuk is könnyebbé vált volna. Pillanatnyilag nagyon úgy tűnik, hogy a szélsőségesek a végsőkig tartó harc helyett inkább elvegyültek a lakosság körében, bízva abban, hogy a viharfellegek átvonulása után folytathatják tevékenységüket.

A Hamász ezen stratégiájából következik az, hogy ha az IDF kivonul az övezetből (ami a jelen tervek szerint annak biztosítása után meg is fog történni), akkor a terrorszervezetek túlélői ismét szervezkedésbe kezdhetnek, ez pedig valószínűleg újabb válaszcsapásokat fog kiváltani Izrael részéről. Éppen ezért nagy az esélye annak, hogy a háború tervezett utolsó szakasza, a Gázai Övezet pacifikációja hónapokig, akár évekig is eltarthat.

Diplomáciai kalamajka, megoldás nélkül

Egyiptom, tartva az IDF rafahi akciójától a napokban jelentősen megerősítette a határátkelő védelmét, harckocsikat és páncélozott járműveket vezényelt a térségbe.

Mindezt természetesen nem azért, hogy az izraeli fegyveres erőkkel felvegyék a harcot: Kairó tart attól, hogy ha nem biztosítja a rövid határszakaszt, a szélsőségesek (illetve a kétségbeesetten menekülő palesztin civilek) átjutnak Rafah egyiptomi részére, destabilizálva a Sínai-félszigetet.

Jeruzsálem éppen a napokban jelentette ki azt, hogy az előzetes tervek szerint a Rafah környékén rekedt civilek evakuálásáig nem fog komolyabb akciókat indítani a térségben, ezzel csillapítva az egyiptomiak egyre feszültebb kedélyeit.

Ugyanakkor a nemzetközi közösség is egyre erőteljesebben próbálja rávenni Izraelt a békekötésre: a környező iszlám országok lényegében egységesen állnak ki a palesztinok mellett, de nyugatról is egyre nagyobb nyomás helyeződik Jeruzsálemre: az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, Izrael két kulcsfontosságú szövetségese is egyre komolyabb lépéseket tesz az IDF akcióinak lelassítása érdekében.

Izrael ugyanakkor egyszerűen nem engedheti meg magának azt, hogy a Hamászt hagyja újra hatalomra kerülni. Hiába foglal állást egy önálló Palesztina mellett a legtöbb nyugati és mérsékeltebb iszlám ország, még ha Izrael hajlandó is lenne erre,

a palesztin szélsőségesek, különösen a szunnita iszlám legradikálisabb terrorszervezetének számító Iszlám Dzsihád céljai között keresve sem találkozunk kétállami megoldással.

Lényegében patthelyzet állt tehát elő: a Nyugat sürgeti a békekötést, a palesztin civilek nagy százalékának elege van a háborúból, Izrael azonban nem fog addig megállni, amíg Gázában és Ciszjordániában iszlamista szervezetek működnek, ahogy ellenkező esetben az említett iszlamista szervezetek sem állnának meg addig, amíg a zsidó állam létezik. Ezek az erők egymást erősítik és bármilyen aggasztó kijelenteni, minimum hosszú évtizedekre ellehetetlenítenek bármilyen tartós békekötést.

Címlapkép forrása: Ahmad Hasaballah/Getty Images