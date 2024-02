Videó: valami megint felrobbant a Krím környékén - Újabb fájó veszteség érhette az orosz haditengerészetet

A Telegramon kezdtek el terjedni azok a felvételek, amiken egy detonáció látszik az Oroszország által megszállva tartott Krím környékén.

Something exploded near the coast of Russian-occupied Crimea. Moments later a second explosion occurred, including a strong shockwave, similar to when ammunition exploded.Source: https://t.co/A3MYHD4dMD

Az Ukrajnszkaja Pravda hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a találatot kapott hajó az orosz Caesar Kunikov Ropucsa 1-es osztályú deszanthajó, független forrásokból azonban ezt cikkünk közléséig nem sikerült megerősíteni.

A Caesar Kunikov 2022-ben egyszer már találatot kapott, a hivatalos orosz álláspont szerint egyébként jelenleg nem teljesít aktív szolgálatot, mivel nem állnak rendelkezésre a javításhoz szükséges alkatrészek.

Az azonban biztosra vehető, hogy az orosz fegyveres erőket érte támadás, más felvételeken az is látszódik, amint orosz Ka-52-es helikopterek köröznek a robbanás helyszínén.

A lot of activities around the spot where the explosions occurred near the Russian-occupied coast of Crimea. Kamov Ka-27 helicopters are circling the area. Source: https://t.co/keaINW60mX