Komoly nemzetközi felhördülés váltott ki Izrael legújabb akciója - Az IDF szerint csak túszokat akartak menteni

Nemrégiben az izraeli erők rajtaütést hajtottak végre a Gázai övezet déli részén, Hán Júnisz városában található Nasszer kórházban. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szerint a művelet célja túszok holttestének visszaszerzése volt. A gázai egészségügyi minisztérium azonban azt állította, hogy az IDF katonai bázissá alakította át a kórházat, miután behatoltak és lerombolták annak déli falát.

A palesztin egészségügyi minisztérium információi szerint egy beteg életét vesztette és többen megsérültek, amikor az izraeli erők tüzet nyitottak az intézmény egyik épületére.

Az IDF magyarázata szerint "precíz és korlátozott műveletet" hajtottak végre, mivel a hírszerzés értesítette őket arról, hogy a Hamász túszokat tart a kórházban. Daniel Hagari ellentengernagy tisztázta, hogy nem volt utasítás betegek vagy személyzet evakuálására és biztosította, hogy az orvosi ellátást nemzetközi szervezetekkel összehangolva biztosítják.

Az eset kapcsán számos nemzetközi szervezet fejezte ki aggodalmát. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is aggodalmukat fejezték ki a rajtaütés hatásaival kapcsolatban. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO vezetője hangsúlyozta a Nasszer kórház kulcsszerepét Gázai övezet déli része egészségügyi rendszerében és védelmük fontosságát hangoztatta.

